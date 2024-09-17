Özgür Özel'den Marmara Adası'nda Çarpıcı Açıklamalar

Özgür Özel'in Marmara Adası Ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Adası'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin geleceği hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Türkiye'nin Avrupa Birliği Hedefi
Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.
Adanın Turizm Potansiyeli
Marmara Adası'nın doğal ve tarihi zenginliklerine değinen Özel, adanın turizm gelirlerinin, yerel halkın yaşam standartlarına yansıtılması gerektiğini belirtti.
Ulaşım Sorunlarına Dikkat
Özel, adaya ulaşımın iyileştirilmesinin elzem olduğunu vurgulayarak, "Adalılar düşük maliyetle ulaşım sağlamalı. Aksi halde bu durum sürdürülebilir değil." ifadesini kullandı.
Alım Gücünün Artması Gerekiyor
Özgür Özel, "Hesaplarda 6 sıfır atılmasının ardından maaşların artmadığı, ancak fiyatların düşmesi gerektiği" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu bağlamda, toplumun alım gücünün korunması gerektiğini vurguladı.
Sosyal Hizmetlerde İyileştirme Taahhüdü
Özel, ayrıca adadaki hastanenin diyaliz ünitesine sahip olmasının yanı sıra, uzman doktor eksikliğinin giderilmesi için çalışmalara başvuracağını duyurdu.
Özgür Özel, sözlerinin sonunda, CHP'nin bu hedefleri destekleyeceğini ve yerine getireceğini belirtirken, vatandaşlardan da bu konularda destek aldı.