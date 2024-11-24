Özgür Özel'den Öğretmenlere Önemli Sözler: 'Milletvekili Maaşları Öğretmenlerden Sonra'

Özgür Özel'in Öğretmenler Günü Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Öğretmenler Günü Buluşması"nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, öğretmen maaşlarının milletvekili maaşlarını yakalayana kadar herhangi bir milletvekilinin zam almayacağını ifade etti.

Türkiye'de Eğitim Sorunları

Özel, Türkiye'de yapılan anketlere değinerek, her 5 kişiden 4'ünün eğitime dair memnun olmadığını belirtti.

“Ev hanımlarındaki ankette bile çocuğunun eğitiminden memnun olanlar yüzde 20 bile değil” diyen Özel, eğitimin kalitesinin sınıfsal bir soruna dönüşmüş olduğunu vurguladı. Özel, devlet okullarındaki eğitim kalitesinin istisnai durumda olan okullar dışında güven vermediğine dikkat çekti.

Partinin Eğitim Vizyonu

Özel, CHP iktidarında eğitime erişimin yalnızca zengin ailelerin çocuklarına mahsus olmaktan çıkarılacağını söyledi. Liseyi bitiren her gencin üst düzeyde bir yabancı dil bilmesini ve teknoloji kullanımında yetkin olacağını belirtti. Ayrıca, eğitimle ilgili vize sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Öğretmen Maaşları ve Atama Beklentileri

Özellikle öğretmen maaşlarını hızla iyileştireceklerini belirten Özel, “1 milyon öğretmen atanma bekliyor. 20 bin atama yapacakları belliydi” dedi. Bu durum karşısında öğretmenlik mesleğinin en büyük saldırı ile yüz yüze olduğunu dile getirdi.

Temel Reformlar ve Projeler

Özel, 81 ilde eğitim politikalarını açıklayacaklarını belirterek, öğretmenlerin özlük haklarını içeren bir personel kanununu yapacaklarını açıkladı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sisteminin kaldırılacağı, tüm öğretmenlerin kadrolu olacağı bilgisi verdi.

“ÇEDES ve benzeri uygulamaların önünü açan tarikat ve cemaatlerin uzantısı vakıflarla yapılan tüm protokoller iptal edilecek”

Öğretmenlere Destek ve İkramiyeler

Özel, tüm öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiyesi verileceğini duyurdu. Öğretmenlerin aylıkları ve ek ders ücretlerinin günün koşullarına uygun hale getirileceğini, ayrıca “tüm öğretmenlerin yoksulluk sınırı üzerinde maaş almalarını” sağlayacaklarını belirtti.

Özel, sempozyumun ardından öğretmenlere yönelik düzenlenen resepsiyonda, öğretmen annesi Rukiye Şükran Özel ve öğretmen babası Talat Özel ile parti üyeleri ve davetlilerin yer aldığını aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde "Öğretmenler Günü Buluşması" programı düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Özel'in öğretmen annesi Rukiye Şükran Özel (ortada), öğretmen babası Talat Özel (solda), katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde "Öğretmenler Günü Buluşması" programı düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Özel'in öğretmen annesi Rukiye Şükran Özel (ortada), öğretmen babası Talat Özel (solda), katıldı.