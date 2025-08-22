Özgür Özel'den TBMM Çağrısı: Gazze'de Soykırım ve İBB Soruşturması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sivas Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'ın Divriği ilçesindeki Ulu Cami'de cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırma çağrısı

Özel, Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek Birleşmiş Milletler'in Gazze'de kıtlık ilan ettiğini hatırlattı. "Filistin'de, Gazze'de yaşananları, soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına ve yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz."

Özel, TBMM için "TBMM, Türkiye'nin en yetkili organıdır, şu anda tatildedir." ifadelerini kullandı ve diğer muhalefet partileriyle de görüşmek istediklerini belirtti. "MHP ve AK Parti'yi de dışlamamak için arayacağız. Oysa görev onların yani Meclisi çağırabilecek 3 güç var şu anda. Birisi TBMM Başkanı. İkincisi AK Parti Grubu toplayabilir Meclisi, sayıları var, onlar da yapmadı. Onun dışında 120 milletvekili olan CHP var. Biz, bunu diğer partilere de açıp arzu edenlerin imzalarını alarak en yüksek imza sayısıyla Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak arzusundayız."

Gazze'de yaşananlara ilişkin Özel, "Yine malum Trump'ın söylediği, Netanyahu'nun uyguladığı, Filistinlilerin Batı Şeria'dan, Gazze'den süpürülmesi meselesi var ve maalesef bu hayata geçmeye başladı. Güneye doğru Filistinlileri Gazze'den süpürüyorlar. Diğer bir gelişme de Doğu Kudüs ile Gazze arasına bir yerleşim yapıyor İsrail. Bu, şu demek: Gazze ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmak ve 1967 Birleşmiş Milletler kararındaki başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletinin coğrafi yapısını ortadan kaldırmaya yönelik verilmiş bir karardır. Hem Batı Şeria'da hem Gazze'de yaşananlar hem de Gazze'nin Trump'ın formülü ile boşaltılması, Filistinlilerden arındırılması, buraya kumarhanelerin, otellerin yapılması fevkalade korkunç bir karar. Buna karşı ülkeyi yönetenler ve Sayın Erdoğan'ın gerekli tepkiyi göstermediğini düşünüyoruz. Netanyahu'ya bir iki laf söylemekle olmuyor." dedi.

Ulu Cami ve Divriği vurgusu

Özel, Ulu Cami'ye daha önce grup başkanvekili ve milletvekili olarak defalarca geldiğini, son gelişi sırasında caminin restorasyonda olduğunu, restorasyon tamamlanınca tekrar cuma namazı kılmaya geleceğini söyleyerek ibadete açıldığını duyuracağını belirtti.

Divriği Ulu Cami'nin ilçe için önemine değinen Özel, CHP'li Divriği Belediyesinin cami çevresindeki peyzaja katkı sağlamak istediğini ancak dışlandığını ve engellendiğini savundu.

İBB'ye yönelik soruşturma değerlendirmesi

Özel, İBB'ye yönelik soruşturmayla ilgili olarak etkin pişmanlıktan yararlanan bazı kişilerin ev hapsinin kaldırılmasına tepki gösterdi. "Ben dün Silivri'de cezaevi çıkışında bazılarının ev hapsine rağmen İstanbul'da gezdiklerini hatta bazı yakınları içeride olan aileleri bazı restoranlara davet ettiklerini, 'Görüşelim, siz de bizim gibi ifadeler verin.' diyerek savcılar adına birtakım faaliyetler yürüttüklerini, İstanbul'da fink attıklarını söylemiştim. Bugün derhal ikisinin yasağını kaldırıyorlar. Baz istasyonu kayıtlarını çok biliyorsunuz ya. Onların baz kayıtlarını ne yapacaksınız? Geçtiğimiz günlerde gittikleri restoranların ya da restoranların önündeki MOBESE'lerin kayıtlarını ne yapacaksınız? Buradan açıkça ifade ediyorum, bir ikili hukuk uygulanmaktadır. Büyük haksızlıklar vardır. İtirafçılık meselesi, iftiracılık meselesine dönüştürülmüştür. Kurum, bir bütün olarak çökmüştür. Kirli paraya, rüşvete, evlatla tehdide, şantaja varan yaklaşımlar vardır."

Özel, savcıların iddianame yazması gerektiğini belirterek, "Bu soruşturma savcılarından, ak toroslar çetesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dosyanın kurtarılıp adil bir yargılama aşamasına geçilmelidir ama bu savcıların bu iddianameyi yazmaya takatleri yoktur. Dünya kadar iftirayı bir araya getirip puzzle parçalarını birleştirememektedirler. Eğer fotoğraf gerçekse parçalarına puzzle denir. Eğer fotoğraf yalansa ve ortaya çıkarılan yalan parçaların birleştirilememe durumuna da suçüstü denir. Savcılar, suçüstü yakalanmıştır, perişan durumdadırlar." sözleriyle eleştirdi.

Programı kapsamında Özel, CHP Divriği İlçe Başkanlığı ile Divriği Belediyesini de ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ın Divriği ilçesinde cuma namazını tarihi Ulu Cami'de kıldı. Özel, namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.