Özgür Özel'den Türk Dil Bayramı Mesajı: Dilimize Sahip Çıkma Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Dil Bayramı'nda X hesabından paylaştığı mesajla Türkçenin korunması ve geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:57
Özgür Özel'den Türk Dil Bayramı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Özel, mesajını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladı.

Özel'in Mesajı

Türkçemiz, milletimizin belleğini, kültürel bilincini ve devamlılığını sağlayan en kıymetli varlığımızdır. Onu korumak, geliştirmek ve her dönemde etkin kılmak hepimizin ortak görevidir. 93 yıl önce Atatürk'ün önderliğinde toplanan Türk Dil Kurultayı'nın yıl dönümünde, bu kararlılığımızı yineliyoruz. Türk Dil Bayramı'mız kutlu olsun.

Özel'in paylaşımı, Türkçenin korunması ve geliştirilmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgusunu bir kez daha öne çıkardı.

