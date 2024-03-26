Özgür Özel Edremit’te halkla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Edremit’de halka seslendi. Adayları için oy ve destek isteyen Özel, Balıkesir’deki anket verilerindeki kritik durumu dile getirdi. CHP ile AKP arasındaki farkın az olduğuna dikkat çeken Özel, “başka partiye oy verdiğiniz anda AKP kazanır, CHP’ye oy verirseniz hep beraber kazanırız” dedi.

“Ahmet Akın’a borcumuz var”

Edremit’te konuşan CHP lideri Özel, “ geçen yerel seçimlerde, ittifak sebebi ile Balıkesir’i İYİ Parti’ye bırakmıştık. İsmail Ok ise seçimi AKP’ye verdi. 5 yıl sonra şimdi bizim size, Ahmet Akın’a borcumuz var.” şeklinde konuştu.

Anketlerde birkaç puan ile önde olduklarını ama durumun kritik olduğunu belirten Özel, “ başka partiye oy atarsanız AKP kazanır. CHP’ye verirseniz hepimiz kazanır. Ahmet Akın’ı size emanet ediyorum.” dedi.

“Emeklilerin cebinden her ay 5.5 çeyrek altın çalıyorlar”

Emekli maaşlarının düşük olmasını eleştiren Özel, geçmiş yıllardaki emekli maaşları ile bugünkü durumu kıyasladı. Hiçbir değişmeseydi bugünkü emekli maaşının 26 bin TL civarında olacağını söyleyen Özel, “emeklinin cebinden her ay 5.5 çeyrek altın çalınıyor” dedi. AKP ilk iktidara geldiğinde, bir emekli maaşı ile 8.5 çeyrek altın alınabildiğini ifade eden Başkan Özel, şimdi ise bunun 3.5 çeyrek altın düşmesine burgu yaptı.