Özgür Özel: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Millete Aittir" — Tuzla Yaşam Aydınlı Açıldı

Merkezin sunduğu hizmetler

Özel, merkezin her yaştan yurttaşın faydalanacağı çok yönlü bir yaşam merkezi olacağını belirtti. Açıklamasında merkezin içeriklerini şu şekilde sıraladı: "0-3 yaş için bilimsel temelli erken çocukluk programlarının yürütüleceği Akademi Bebek, 4-14 yaş arasındaki çocukların eğitimle, kültürle buluşacağı Akademi Çocuk, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmak için meslek edinecekleri Akademi Kadın. Kütüphane, kent tiyatrosu, sergi salonu, nikah salonu, belediye veznesi, sosyal buluşma alanları, iletişim merkezleri... Kısacası bebekten yetişkine, gençten kadına, eğitimin, üretimin, paylaşımın, kültürün ve sanatın olduğu dört dörtlük bir merkez açılıyor. Burada fırsat eşitliği, hakkaniyet var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Siyasi vurgular ve demokrasi mesajı

Özel, Tuzla'nın 1992'de ilçe olduğunu ve "o gün daha mevcut belediye başkanı Eren Ali Bingöl'ün doğmadığını" belirterek, Bingöl'ün çalışmalarla 1,5 sene içinde merkezin inşa edildiğini ifade etti.

Ayrıca, yarının Esenyurt belediye başkanının tutuklanmasının yıl dönümü olduğunu anımsatan Özel, "o günden bugüne 12'si İstanbul'da, 18 belediye başkanının cezaevlerinde olduğunu, 3 belediyeye kayyum atandığını" söyledi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmesinde Özel, "15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin başında olduğunu belirterek, 'Meclis kapalıydı, birileri darbenin sevincini yaşıyordu. 'İktidar değişecek, kurtulacağız.' diyorlardı. O gün biz Meclis'i kuran parti olarak bunları aradık, 'Meclis'i açın. Darbeye birlikte direnelim. Millet yetkiyi kime verdiyse yetkiyi o kullanır. Seçilmiş Meclis'in, demokrasinin arkasındayız. İlk seçimlerde millet bize başka bir görev verene kadar biz ana muhalefet partisiyiz. Milletin verdiği yetki bir yanda dururken demokrasiye şaşı bakmayız, yan gözle bakmayız, fırsatçılık yapmayız.' dedik.'" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasını "Kalkınmanın demokrasi ile olacağını, yoksulluğun da demokrasi ile önleneceğini" vurgulayarak sürdürdü ve "Avrupa'da olmayan yoksulluğu, dünyanın en zengin, en avantajlı, en iyi ülkesine yaşatanlara karşı göreceksiniz en kısa sürede Avrupa gibi yönetilen ve Avrupa'dan daha zengin ve daha güçlü bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı. Programa, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Belediyesi'nin kültür, sanat ve yaşam merkezi Tuzla Yaşam Aydınlı'nın açılış törenine katılarak konuşma yaptı.