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Özgür Özel grup toplantısında konuştu: “Partimizi iktidar yapmayı konuşmaya başlıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimler sonrasındaki ilk grup toplantısında konuştu. Özel, konuşmasında Türkiye'den dünya gündemine kadar pek çok meseleye değindi.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:35
Özgür Özel grup toplantısında konuştu: “Partimizi iktidar yapmayı konuşmaya başlıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de yapılan partisinin grup toplantısında söz aldı. Özel, toplantıda Hatay’dan Orta Doğu gündemine kadar pek çok meseleye değindi.

Sözlerine 31 Mart yerel seçimlerine işaret ederek başlayan CHP lideri Özel, “bize oy verenleri asla pişman etmeyeceğiz” dedi. Özel, önümüzdeki ilk genel seçimler için de “partimizi nasıl iktidar yapacağımızı konuşmaya başlıyoruz” dedi.

“İlk fırsatta Filistin’e gideceğim”

İsrail’in Filistin saldırılarına değinen Özel, “Dün gidecektim ancak hava sahalarının kapalı olması nedeniyle olmadı. İlk fırsatta Filistin’e giderek yaşanan kayıpların tüm dünyada duyulmasını sağlayacağız. Yapmamız Gereken Denizlerin Filistin davasına, Ecevit’in Arafat’la kurduğu ilişkiye sahip çıkmaktır.

Orta Doğu’da 7 Ekim’den beri yaşanan gerginliğe dikkat çeken Özel, İran ve İsrail arasındaki gerilimi de yakından takip ettiklerini ifade etti. Türkiye’nin tansiyonu düşürecek bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan Özel, Gazze’de ateşkes olmadan gerilimin bitmesinin ise mümkün olmadığını dillendirdi.

“Belediye Başkanımıza yapılan vicdansızlıktır”

Antalya’da yaşanan teleferik faciasına ve bu durum nedeniyle tutuklanan Kepez Belediye Başkanı’na da konuşmasında yer veren Özgür Özel, “Bu tür durumlarda, kimin sorumluluğu varsa sonuna kadar soruşturulmalı, yıllardır bunu savunduk. Antalya’da bahsi geçen teleferik AK Parti zamanında yapılmış. Hattın yönetimi ve bakımı bakanlık tarafından onaylanan bir şirkete ait. Diğer yandan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, şirketteki görevinden ayrılmış ve sonrasında teleferik 3 kez daha denetlenmiş. Kocagöz’ün hiçbir kusuru yokken tutuklu olması hukuksuzluk ve vicdansızlık örneğidir. Soma’da 301 madenci öldüğünde hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı. Ama bu olayda günah keçisi Mesut Başkan oldu” ifadelerini kullandı.

“Hatay şahsi meselemizdir”

31 Mart yerel seçimler sonrasında, Hatay’daki başkanlık seçimlerine itiraz eden Özgür Özel, “halkın iradesine sahip çıkmak adına YSK’ya bizzat ben başvuru yaptım. Seçimlerde çok sayıda usulsüzlük tespit ettik. 3 binden fazla seçmene ölmüş olmalarına rağmen oy kullandırılmış. Geçersiz oyların sayısı, farkın 15 katı. Bu durumda seçimler yenilenmeli.”

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