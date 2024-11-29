Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle ciddi iddialar ortaya atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in 26 Kasım’da düzenlediği grup toplantısı ve Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında kullandığı sözler üzerine harekete geçerek, resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın Gerekçesi

Başsavcılık, Özgür Özel’in Gürlek hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla soruşturmayı yürütmeye karar verdi.

Fezleke Hazırlığı

Söz konusu soruşturma çerçevesinde, gerekli tespitlerin yapılmasının ardından Özgür Özel hakkında bir fezleke hazırlanması için dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.