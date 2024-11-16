Özgür Özel Hakkındaki Soruşturmada Yetkisizlik Kararı Çıktı

Özgür Özel Hakkındaki Soruşturmada Önemli Gelişme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle başlatılan "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından yürütülen soruşturmada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararı alındı. Soruşturma dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi.

Soruşturma Süreci ve Yetki Değişikliği

Özel aleyhine yapılan suç duyurusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı tarafından, Esenyurt'taki konuşmasında sarf edilen ifadeler nedeniyle yapılmıştı. Savcılık, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi gereğince, milletvekilleriyle ilgili incelemenin yalnızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Suç Duyurusunun İçeriği