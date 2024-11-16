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Özgür Özel Hakkındaki Soruşturmada Yetkisizlik Kararı Çıktı

Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve iftiradan yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 10:18
Özgür Özel Hakkındaki Soruşturmada Yetkisizlik Kararı Çıktı

Özgür Özel Hakkındaki Soruşturmada Önemli Gelişme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle başlatılan "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından yürütülen soruşturmada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararı alındı. Soruşturma dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi.

Soruşturma Süreci ve Yetki Değişikliği

Özel aleyhine yapılan suç duyurusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı tarafından, Esenyurt'taki konuşmasında sarf edilen ifadeler nedeniyle yapılmıştı. Savcılık, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi gereğince, milletvekilleriyle ilgili incelemenin yalnızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Suç Duyurusunun İçeriği

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Özgür Özel'in Esenyurt'taki konuşmasında Cumhurbaşkanını hedef alacak şekilde ağır ifadeler kullandığı kaydedildi. Dilekçede, Özel'in işlediği suçlardan en üst sınırdan cezalandırılması talep edilerek, "Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde ağır bir hakarete uğramıştır"

1 Milyon Liralık Manevi Tazminat Davası Açıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınmasını ve Özgür Özel'in konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmasını hatırlatan dilekçede, 1 milyon TL manevi tazminat talep edildi. Bu dilekçe, Anadolu 51. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler

Yetkisizlik kararına sebep olan kanun maddesinde, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na aittir"

Bu gelişmeler, Özgür Özel'in siyasi kariyeri ve Türkiye'deki siyasi tartışmalar açısından önemli bir dönemeç teşkil ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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