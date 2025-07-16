Özgür Özel: İmamoğlu'na Yönelik Siyasi Yasak Tehlikesi Beraberinde Gelmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava sonrası yaptığı açıklamada, "Aslında siyasi yasak getirmek üzere niyetlenilen bu mevzuda, siyasi yasak meselesi istinafa, istinaftan sonra Yargıtay'a, yani ileri zamanlara kaldı. Bu yönüyle, bu kadar organize bir kötülüğün içinde geldiğimiz noktada bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu" dedi.

İmamoğlu'nun Duruşması ve Davanın Süreci

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu, Silivri 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma yaptı. Özel, duruşmayı takip eden isimler arasında yer aldı ve İmamoğlu'na destek verdi. Duruşmalarda alınan kararları eleştiren Özel, "Bu kadar saçma sapan bir durumda üç suçlamadan ikisinden ceza verilmesi elbette ki son derece ayıplı bir durum" diye konuştu.

Mahkemenin Kararına Karşı Çıkan Eleştiriler

Özel, duruşmaların Silivri'de yapılmasını da eleştirerek, "Bugün bize bu zulmü yapanların yarın burada yargılanmayacağının bir garantisi yok. O yüzden herkes aklını başına alarak işini yapacak" ifadesini kullandı.

Özel, Geleceğe Dair Umutlu

İmamoğlu'nun bir gün buradan çıkarak iktidara yürüyeceğini belirten Özel, "Bir gün gelecek buradan Ekrem Başkanı, arkadaşlarımızı alacağız ve iktidara doğru yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. O güne kadar da büyük bir kararlılıkla adaleti talep etmeye devam edeceğiz" dedi.

Hakkında Yargılama Süreci Devam Eden Diğer İsimler

Ahmet Özer'in durumuna da değinen Özel, "Ahmet Özer PKK'lı olmaktan beraat etti, tutuksuz. CHP'li olmaktan tutuklu şimdi içeride" ifadelerini kullandı.

Canlı Yayın ve Sağlık Durumu Üzerine Açıklamalar

Özel, canlı yayın talep ettiklerini belirtti ve, Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında, "Geçmişte geçirmiş olduğu iki kanserin nüks tehlikesi var. Birtakım yaptıkları tetkiklerde de buna ilişkin şüpheli bulgular elde edildi. Cezaevinde kalması uygun değil" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu CHP'li isimleri Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel, gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu CHP'li isimleri Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel, gazetecilere açıklama yaptı.