DOLAR
40,58 -0,01%
EURO
46,43 1,05%
ALTIN
4.280,08 1,32%
BITCOIN
4.710.805,11 0,97%

Özgür Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti, nikahına katıldı ve yeni komisyon hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 18:37
Özgür Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İmamoğlu'na Moral Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaret, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu için büyük bir destek niteliği taşırken, Özel, tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün cezaevinde gerçekleşen nikahına da şahitlik yaptı.

Basın Açıklamaları ve Talepler

Özel, ziyareti sonrasında cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında, 19 Mart'ta gerçekleşen yolsuzluk operasyonunun detaylarından da bahsetti. Akgün ile avukatı Sinem Keleş'in nikahını İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın kıydığını söyleyen Özel, aynı zamanda Filiz Kahveci ve Buğra Gökçe'nin de 62 gün önce cezaevinde evlendiklerini hatırlattı. Nikah törenine ait fotoğrafların kendilerine verilmediğini belirten Özel, bundan sonraki süreçte iddianamenin bir an önce hazırlanmasını ve tutuksuz yargılamalar için taleplerinin olduğunu vurguladı.

TBMM'deki Yeni Komisyon Hakkında Bilgiler

Özel, TBMM'de kurulacak “Terörsüz Türkiye” komisyonuna dair açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı'nın Cenevre'de olduğunu ve komisyonda alınacak kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını aktardığını belirtti. CHP'nin bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacağını ve önümüzdeki günlerde 10 üye bildireceklerini ifade etti.

Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğü fikrinin partisidir, hesap verilebilirliğin partisidir ve şeffaf zeminin partisidir” diyerek, komisyonun amacı ve çalışmaları hakkında net bir tutum sergiledi. Ayrıca, anayasa ile uyumlu olmayan herhangi bir durumun karşısında duracaklarını da vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ve bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, aynı zamanda tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile avukat Sinem Keleş'in (sağ 2) cezaevindeki nikahında şahitlik yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ve bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, aynı zamanda tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile avukat Sinem Keleş'in (sağ 2) cezaevindeki nikahında şahitlik yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
2
Şırnak’ta Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
3
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi'nde Yenilik: Hareket Analizi Laboratuvarı Açıldı
4
Fatih Erbakan Tekirdağ'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı
5
Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı
6
İzmir'de Eskişehir Orman Yangını Şehitleri Anıldı
7
Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!