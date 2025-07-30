Özgür Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İmamoğlu'na Moral Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaret, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu için büyük bir destek niteliği taşırken, Özel, tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün cezaevinde gerçekleşen nikahına da şahitlik yaptı.

Basın Açıklamaları ve Talepler

Özel, ziyareti sonrasında cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında, 19 Mart'ta gerçekleşen yolsuzluk operasyonunun detaylarından da bahsetti. Akgün ile avukatı Sinem Keleş'in nikahını İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın kıydığını söyleyen Özel, aynı zamanda Filiz Kahveci ve Buğra Gökçe'nin de 62 gün önce cezaevinde evlendiklerini hatırlattı. Nikah törenine ait fotoğrafların kendilerine verilmediğini belirten Özel, bundan sonraki süreçte iddianamenin bir an önce hazırlanmasını ve tutuksuz yargılamalar için taleplerinin olduğunu vurguladı.

TBMM'deki Yeni Komisyon Hakkında Bilgiler

Özel, TBMM'de kurulacak “Terörsüz Türkiye” komisyonuna dair açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı'nın Cenevre'de olduğunu ve komisyonda alınacak kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını aktardığını belirtti. CHP'nin bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacağını ve önümüzdeki günlerde 10 üye bildireceklerini ifade etti.

Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğü fikrinin partisidir, hesap verilebilirliğin partisidir ve şeffaf zeminin partisidir” diyerek, komisyonun amacı ve çalışmaları hakkında net bir tutum sergiledi. Ayrıca, anayasa ile uyumlu olmayan herhangi bir durumun karşısında duracaklarını da vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ve bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, aynı zamanda tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile avukat Sinem Keleş'in (sağ 2) cezaevindeki nikahında şahitlik yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ve bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, aynı zamanda tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile avukat Sinem Keleş'in (sağ 2) cezaevindeki nikahında şahitlik yaptı.