Özgür Özel İstanbul Adliyesi'nde: Özgür Çelik ve 26 Sanığın Davasını Takip Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Adliyesi önünde Özgür Çelik'in de yer aldığı 26 sanıklı davayı 'siyasetin yargılanması' olarak nitelendirip destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 16:01
Duruşma ve CHP'nin açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Adliyesi önünde, polise mukavemet iddiasıyla yargılanan ve aralarında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik ile toplam 26 sanığın davasını takip etti.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Özel, mahkemede aslında ana muhalefet partisinin siyaset yapmasının yargılandığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik hakaret ve tehdit iddiaları kapsamında ifadeye çağrıldığı dönemde demokratları destek olmaya davet ettiğini hatırlatan Özel, on binlerce İstanbulluyun barışçıl şekilde İmamoğlu'nun ifadesine eşlik ettiğini ifade etti. Özel, Anayasa 34. maddeye atıfta bulunarak 'önceden izin almadan toplantı yapılabilir' hükmünü hatırlattı ve İmamoğlu'nun açıklamasına engel olunmaya çalışıldığını belirtti.

Özel, Özgür Çelik ve arkadaşlarının gün boyu basın ve halkla ilişkinin koparılmasına karşı mücadele verdiklerini, ancak anayasal hakların kullanılması engellendiğini söyledi.

İddianamede polislerin şüphelileri tanımadıklarını ve yaralanmadıklarını beyan ettiğini aktaran Özel, 'Birileri boşu boşuna dava icat etmeye çalışıyor. Özgür Çelik'i siyasetten yasaklamak için, arkadaşlarımızı siyaseten yasaklamak için yapılmış bir yargı taciziyle bir yeni kumpasla karşı karşıyayız' ifadelerini kullandı.

Çelik ve diğer sanıkların duruşmada anayasayı hatırlatarak savunma yaptıklarını vurgulayan Özel, 'Adalet yerini bulur diye umuyoruz. Yok, öyle yapmazlar da Özgür Çelik ve arkadaşlarımıza ceza vermeye kalkarlarsa büyük bir haksızlık, büyük bir hukuksuzluk olur. Biz seçilmiş il başkanımızın yanındayız. Onun görev yaptığı bina davalıktır, kendisinin seçildiği kurultay davalıktır. Kendisi üç ayrı davada davalıktır' dedi ve devamında görevlerini iyi yaptıkları için üzerlerine davalar açıldığını savundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeleri

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD seyahati öncesi kendisi hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Özel, işitme engellileri rencide eden ifadelere karşı uyarıda bulunarak, bu tür söylemlerin Meclis zemini dahil olmak üzere kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmeye dair değerlendirmesinde, Trump'ın 'Boeing' ve 'F16' gibi konuların gündemde olduğuna işaret ederek, eğer Trump Filistin'deki duruma ilişkin net bir tavır almış olsaydı Erdoğan'ı desteklemek için havaalanına uğurlayacağını söyledi. Özel, Trump'tan Netanyahu'yu 'katil' olarak nitelendirmesini ve Gazze'deki durumu 'soykırım' olarak tanımlamasını beklendiğini ifade etti.

Bayrampaşa Belediyesindeki başkan vekili seçimleriyle ilgili soruya yanıt veren Özel, 'Bayrampaşa'da kaybettikleri seçimi, belediye başkanımız içerideyken, dışarıda çeşitli oyunlarla kazanmaya çalışıyorlar. 18-18 berabere kalıyor. Kurada CHP çıkıyor. 'İrademiz gasbedildi' diye bağırıyorlar. Bayrampaşa'nın iradesini çalmak için devletin polisini, savcısını alet eden, dernekleri alet eden, kazanamadığı Bayrampaşa'yı kapkaçla, siyasi yankesicilikle ele geçirmeye çalışan adamlar çıkmışlar, 'İrademizi gasbedemezsiniz...' Bu açıklamayı yaparken hiç mi utanmadınız?' diye konuştu.

Özel son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Türkiye-Rusya-Çin İttifakı' önerisini takip edemediğine yönelik sözlerine değindi. Özel, böyle bir açıklamanın Türkiye'de geniş yankı bulduğuna işaret ederek, ittifak ortağının sözlerinin kaçırılmasının mümkün olmadığını ve bu konunun kamuoyunda yoğun şekilde tartışıldığını söyledi.

Özetle, Özgür Özel İstanbul Adliyesi önünde yapılan takipte Özgür Çelik ve diğer sanıklara destek verip davayı 'siyasi baskı ve yargı tacizi' olarak nitelendirdi; ayrıca gündeme dair eleştirilerini ve değerlendirmelerini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Adliyesi önünde polise mukavemet ettikleri iddiasıyla, aralarında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davayı takip etti. Özel, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

