Özgür Özel Kadıköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü'ne Katıldı

Özel'den birlik ve kararlılık mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı. Suadiye'den başlayan ve Göztepe'ye kadar devam eden yürüyüşe Özel ve beraberindekiler de iştirak etti.

Yürüyüşün ardından konuşan Özel, katılımcılara "Cumhuriyet meşalesini hiç elinden bırakmayan, hep daha yüksekte tutan, mücadeleyi ve sahiplenmeyi her sene biraz daha ileriye taşıyan Cumhuriyet'imizin bekçisi güzel Kadıköy, canım İstanbul merhaba. Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." diye seslendi.

Özel, bugün Cumhuriyet'e ve onun değerlerine en çok sahip çıkılması gereken bir dönemde olduklarını belirterek, "Biz 100 yıl önce işgale teslim olmayanların, 100 yıl önce emperyalizme yenilmeyenlerin, 100 yıl önce bağımsızlıktan vazgeçmeyenlerin Türkiye'siyiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz ve bu ülkeyi kimselere bırakmayız." dedi.

Atatürk'ün 15 Mayıs 1919 ve Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışı süreçlerine değinen Özel, Cumhuriyet'in çatısının dört kolondan oluştuğunu vurguladı: demokrasi, adalet, sosyal devlet ve laiklik.

Özel sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Şundan emin olunuz ki asla ve asla teslim olmayacağız. Bu zulme yenilmeyeceğiz. Bu baskıya sonuna kadar direnecek, eninde sonunda biz kazanacağız."

Konuşmasını, "Bu güzel gecede burada tarihe geçen milyonlara, bütün Türkiye'ye, dosta güven, olmayana da kaygı veren, bütün dünyaya Türkiye neymiş, Cumhuriyet'ine nasıl bağlıymış gösteren, bu muhteşem fotoğrafı çektiren milyonlara söz veriyorum ki asla ve asla kaybetmeyeceğiz, kaybetmeyeceksiniz. Kötülük kazanamayacak. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak." sözleriyle tamamladı.

Programa, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Dilek İmamoğlu ile milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

