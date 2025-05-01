Özgür Özel, Kanal İstanbul'a Şiddetle Karşı Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Başakşehir'de düzenlenen mitinge katıldı. 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mottosuyla gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, Özel, İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonu yapıldığını vurgulayarak, parti üyelerinin onuruna kefil olduklarını belirtti.

Kanal İstanbul Tartışmaları

Özel, Kanal İstanbul projesinin Boğaz ve Marmara Denizi'nin dengesini bozacağını savunarak, bazı görüşlere göre büyük İstanbul depremine karşı güvensiz bir ada yaratacağını ifade etti. Ekonomik faydasının olmayacağına inandığı Kanal İstanbul'un, çevreye ve doğaya büyük bir ihanet anlamına geldiğini belirten Özel, "İstanbul'un muhafızı Ekrem İmamoğlu bu projeye geçit vermemiştir. İSKİ ve İmar Müdürlüğü ile birlikte bu projenin karşısında en net tavrı almıştır," dedi.

Projenin maliyetinin 65 milyar dolar olduğunu iddia eden Özel, bu parayla 1,5 milyon sosyal konut yapılabileceğini ve İstanbul'un depreme karşı dirençli hale getirilebileceğini kaydetti.

CHP’nin Mücadelesi ve Erken Seçim Talepleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son grup toplantısında CHP'li adaylara yönelik yaptığı açıklamalara da değinen Özel, "Sen Ekrem İmamoğlu'nu telef edemezsin, ama bu aziz millet onu cumhurbaşkanlığı makamına getirecek," dedi. Erken seçim için meydanların ve sokakların kendileri olduğunu belirten Özel, "Çoğunluk enerjisi bizde. 23 Mart'ta 15,5 milyon kişiyle Ekrem Başkan'ı aday gösterdik," diyerek partinin siyasi dayanışmanın önemini vurguladı.

Mitingde konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesajı okudu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Başakşehir'de düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Başakşehir'de düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.