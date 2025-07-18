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Özgür Özel, KESK Heyetini Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KESK heyetini kabul ederek kamu emekçileriyle ilgili meseleleri görüştü.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 15:44
Özgür Özel, KESK Heyetini Kabul Etti

Özgür Özel, KESK Heyetini Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Eğitim-Sen Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz ile bir araya geldi.

Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.

Bu kabulde kamu emekçileri ile ilgili önemli meseleler ele alınarak çözümler üzerinde duruldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak (sol 2) ve Eğitim-Sen Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz'ü (solda) kabul etti. CHP Genel Merkezi'ndeki kabulde Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer (sağda) de eşlik etti.

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