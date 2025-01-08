Özgür Özel: "Konya'da Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler Olacak!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Konya'da Kritik Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’nın Cihanbeyli ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, önemli bir iddia ortaya attı. Özel, "Genel seçimleri kazandıktan bir yıl sonra yapılacak seçimde Konya Büyükşehir dahil, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olacaktır" dedi.

Seçim Başarıları ve Hedefler

Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettikleri başarı ile “İktidar değişmez” algısını yıktıklarını belirtti. 1977'de Konya’da kazandıkları 10 ilçe belediyesini hatırlatan Özel, "Bu seçimlerde Cihanbeyli, Akşehir, Ereğli ve Seydişehir'i kazandık. Artık Konya'da hiçbir şey ezberlerdeki gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Çiftçilerin Durumu

CHP’nin yerel seçimlerde, Türkiye’deki önemli illeri kazanmasını değerlendiren Özel, “Bu CHP'li belediyelerin hizmetleri, gelecek seçimlerde CHP’ye iktidar yolunu açacaktır” dedi. Ayrıca, çiftçilerin zor durumda olduğunu vurgulayan Özel, "Yurt içi gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i çiftçiye destekleme olarak verilecek ancak bu yıl sadece binde 2’yi bütçeye koydular” şeklinde konuştu.

Zenginler için Vergi Affı

Özel, "480 milyar lira çiftçi hakkını almadı, ama bütçede vazgeçilecek kurumlar vergisi toplamı 701 milyar lira" diyerek eleştirilerini sürdürdü. Zengin iş insanlarına sağlanan vergi affına dikkat çekti.

Emekli Maaşları Üzerine Değerlendirme

Emekli maaşlarının düşüşüne de değinen Özel, “2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün ise sadece 2,5 çeyrek altın alınabiliyor” diye belirtti. Özel, sözlerinin ardından Cihanbeyli Belediye Başkanı Fırat Kızılkaya ile bir süre görüşerek ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'nın Cihanbeyli ilçesini ziyaretinde, belediye önüne toplanan vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'nın Cihanbeyli ilçesini ziyaretinde, belediye önüne toplanan vatandaşlara hitap etti.