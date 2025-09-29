Özgür Özel Manisa'da Ferdi Zeyrek Vakfı'nı Açtı: 'Manisa Rüyasına Sahip Çıkmak'

Özgür Özel Manisa'da Ferdi Zeyrek Vakfı'nı açtı

Vakıf, Zeyrek'in hayallerini yaşatacak; öncelik burs ve ihtiyaç sahibi çocuklar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı'nın açılışını Manisa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Özel, törende yaptığı konuşmada vakfın Zeyrek'in hayallerini yaşatacağını belirtti ve Zeyrek'in projelerinin insana, çocuklara ve Manisa'ya dair olduğunu vurguladı.

"Esas her birimizin ayrı ayrı ve ailesinin zaten sahip çıkacağı Nehir'imize, ikizlere sahip çıkmak değil. Ferdi'nin çocuklarına sahip çıkmak, Türkiye'deki bütün yoksul çocuklara sahip çıkmakla olur. Doğru iş, bu vakıftı." dedi.

Özel, vakfın siyasilerden oluşmadığına dikkat çekerek, "Bundan sonra kim ne yapmak istiyorsa bu vakfı arayacak. Artık bizleri ve partiyi aramak değil. Biz de zaten oraya yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin öğrencilere burs sağlamak ve Manisa'nın gurbetteki evlatlarına, Manisa'ya gelmiş yoksul çocuklara sahip çıkmak olduğunu söyleyen Özel, vakfın parlak fikirlere ve kalıcı desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti: "Bu konuda ben hemşerilerimin ve belediye başkanlarımın, siyasetçilerin yaratıcılıklarına güveniyorum."

"Bundan sonra Ferdi Zeyrek Vakfı'na sahip çıkmak, bir Manisa rüyasına, bir Manisa sevdasına ve iyiliğe sahip çıkmaktır", sözleriyle vakfın anlamını özetleyen Özel, vakfın bir siyasi partinin vakfı gibi görünmemesi için mesafe koyacağını, ancak destek için arkasında duracağını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise Ferdi Zeyrek'in belediyecilik anlayışının samimiyet ve şeffaflık üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Açılışta duygusal anlar da yaşandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Nurcan Zeyrek Ferdi Zeyrek'i anlatırken, "Manisa'nın her köşesine dokunan, umut ve merhametiyle iz bırakan çok özel bir insandı. Hayatta olsaydı, bu vakfı kurmamızı isterdi. Çünkü o, iyiliğin kalpten geldiğine inanırdı." dedi.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek de "Babam sadece bir belediye başkanı değildi. O Manisa'nın efesiydi, bir dosttu, bir yol göstericiydi. Bu vakıf onun insanlara uzattığı elin, açtığı gönlün devamı olacak." diye konuştu.

Vakıf; şehit ve gazi çocuklarına, devlet korumasındaki gençlere ve ihtiyaç sahiplerine destek verecek. Ayrıca vakfın, Darüşşafaka ile iş birliği yaparak Manisalı öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacağı belirtildi.

