Özgür Özel Mersin'de CHP İktidarının Ayak Seslerini Duyuruyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin ziyaretinde iktidar mesajı vererek kadınlara ve emeklilere destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:01
Özgür Özel Mersin'de CHP İktidarının Ayak Seslerini Duyuruyor

Özgür Özel Mersin'de İktidar Vurgusu Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki belediye ziyaretleri sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Mersin de Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarının ayak seslerini duyuyor." diyerek partinin büyüme yönündeki iddialarını güçlü bir şekilde dile getirdi.

Belediye Ziyaretleri ve Kadın Örgütleri

Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçe belediyelerinde çalışanlara ve partililere hitap eden Özel, Mersin halkının beklediği günün geldiğini vurguladı. Yaptığı konuşmada, Yenişehir Belediyesinde açılış programındaki kalabalığa dikkat çekerek, Mersin'deki halk desteğinin giderek arttığını söyledi.

Ziyaretlerinde çok sayıda kadın örgütüyle bir araya geldiğini belirten Özel, kadın hakları konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerini ifade etti. "Onlara söz verdim. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanlara kırmızı kart. Kadının emeğini yok sayanlara, kadını evlere kapatanlara kırmızı kart. Emekliyi sefalet ücretine mahkum eden, '14 bin 400 lirayla geçineceksin' diyenlere kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

Özel, bundan sonra ellerinde kırmızı kartlarla meydanlarda olacaklarını ve milleti hafife alanlara bu milletin gücünü göstereceklerini sözlerine ekledi.

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