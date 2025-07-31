Özgür Özel, Şile'de CHP'nin Gücünü Vurguladı: 'Korkulacak Yer CHP'nin Olduğu Yerdir'

Özgür Özel, Şile'de CHP'nin Gücünü Vurguladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının gölgesinde partisinin Şile'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Şile'de Destan Yazdık

Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Özel, son yerel seçimlerde Şile'de büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın haksız yere tutuklandığını savundu. Kabadayı’ya gizli tanıklarla iftira atıldığını iddia eden Özel, "Bilhassa kendilerine soru sorulan herkesin, 'Başkan'ın bundan haberi yok.' dediğini gözümle gördüm" ifadelerini kullandı.

Hırsızların Hesap Vereceği Bir Gelecek

İktidara geldiklerinde hırsızların, yolsuzların ve iftiracıların hesap vereceğini söyleyen Özel, devir sabık yaratmayacaklarını ve AK Parti ile MHP üyeleriyle işleri olmadığını vurguladı.

İşçilerin Yanındayız

Özel, TÜRK-İŞ'in ağustos ayında meydanlara çıkacağını hatırlatarak, eylem yapan işçi ve memurlarla birlikte olacağının altını çizdi.

CHP'nin Gücüne Güvenin

“CHP'nin olduğu yerden değil, olmadığı yerden korkun” diyen Özel, TBMM'de kurulacak terörsüz Türkiye komisyonunun işlevine değindi. "Partinize güveniyor musunuz? Bana güveniyor musunuz? Özgür Özel'in olduğu, CHP'lilerin olduğu hiçbir yerde Cumhuriyet'in kolonlarını kırmaya cesaret edemezsiniz" şeklinde konuştu.

Orman Yangınları ve İktidar Eleştirisi

Orman yangınlarında gerçek sorumlu olan Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) iktidar tarafından suçlandığını savunan Özel, OGM'nin 29 bin kadrosunun boş durumda olduğunu belirtti.

Azerbaycan ile İlişkiler

Özel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Zengezur Koridoru'nun Amerikalı bir şirket tarafından işletilmesi teklifini eleştirerek, "Hem Azerbaycan'ın hem bizim hem de Kafkaslar'daki tüm Türk Cumhuriyetlerinin menfaatlerini 100 yıllığına bir Amerikan şirketine satamazsınız. Sattırmayız, sattırmayacağız" dedi.

Yolsuzluk İddialarına Yanıt

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına atıfta bulunan Özel, ortaya atılan iddialara karşı herhangi bir delil veya ispatın bulunmadığını savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Şile'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Şile'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.