Özgür Özel Silivri'de: Adana Gençleriyle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'dan Silivri'ye yürüyen Gençlik Kolları üyeleriyle Marmara Kapalı Ceza önünde buluştu; yürüyüş burada sonlandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:37
Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu önünde son adım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'dan Silivri'ye yürüyüş gerçekleştiren partisinin Gençlik Kolları üyeleriyle Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu önünde bir araya geldi.

Özel, burada yaptığı konuşmada siyaset tarihine geçecek bir yürüyüşün son adımlarına eşlik ettiklerini belirtti.

Gençlik Kollarının 9 üyesinin kendi seçtikleri belediye başkanlarına sahip çıkmak için protesto yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ve yürüyüşün Silivri'de sonlandığını kaydetti.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın 7 kardeşinin de burada olduğunu ifade eden Özel, şunları söyledi: "Adana İl Başkanımız burada. Kadın Kolları, Gençlik Kollarıyla, Adana'nın ilçe örgütleri burada. Onlar buraya Silivri'ye ağlamaya, sızlamaya değil, tarihe geçmeye geldiler. Ne Zeydan Karalar'ın bileği bükülebilir, ne Kadir Aydar'ın ne Oya Tekin'in ama herkes şunu bilsin ki Adanalılar kendilerine iyilik yapanı hiç unutmazlar ama kötülük yapanı da affetmezler."

Özel, daha sonra tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret etmek üzere cezaevine gitti.

