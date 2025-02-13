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Özgür Özel, Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:26
Özgür Özel, Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş ile Görüştü

Özgür Özel'den Anlamlı Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da trajik bir şekilde yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ile bir araya geldi.

Makamda Yapılan Görüşme

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Saniye Ateş'i makamında kabul ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Sinan Ateş'in ailesinin yaşadığı acının paylaşılması bakımından büyük bir anlam taşıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ile makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ile makamında bir araya geldi.

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