DOLAR
41,13 0,06%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.559,16 0,04%
BITCOIN
4.486.877,21 0,01%

Özgür Özel Sinop'ta: Balıkçılık sezonu açılışında test atışlarına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop’ta balıkçılık sezonu açılışında test atışlarının sektöre zarar verdiğini ve çözüm önerilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:39
Özgür Özel Sinop'ta: Balıkçılık sezonu açılışında test atışlarına tepki

Özgür Özel Sinop'ta: Balıkçılık sezonu açılışında test atışlarına tepki

Sinop'ta açılış programı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop’ta balıkçılık sezonu açılış programına katıldı. Kent Limanı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Özel, Türkiye’de balıkçılık sektörünün derin sorunları olduğunu söyledi.

Özel, bu sorunların tüm ülkede hissedildiğini ancak Sinop gibi bir balıkçı kentinde etkilerinin daha derin olduğunu belirtti. Milli savunma sanayisinin gelişmesine karşı olmadıklarını vurgulayan Özel, gerçekleştirilen test atışlarının balıkçılığı olumsuz etkilediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Kimse ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın milli yerli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. Bunların elbette testleri de olacak. Ama Sinop gibi hem sosyoekonomik olarak son 8 yılda en arkalara gerilemiş bir kentin turizme, turist çekmeye ihtiyacı var. Balıkçılık dışında yapılabilecek bir şey yok ve siz yılın 182 günü yani her iki günden birinde balığa çıkmayın füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor. Mutlaka ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın bu testleri yapabileceği yerleşim birimlerinden uzak çok daha doğru ve kimseye zararı olmayacak lokasyonlar bulunacaktır. Bu talebi daha önce de arkadaşlarımız hep dile getirdiler, bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz."

Özel ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında balıkçılık sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin komisyon kurulduğunu hatırlattı. Komisyonun çalışmalarını ve hazırlanan raporu rehber edindiklerini söyledi.

Semboliktir ama Et ve Balık Kurumunun adından bile balığı çıkardılar. Et ve Balık Kurumu, balıkla balıkçılarla ilgilenmek yerine tamamen etle ilgilenen bir kurum haline geldi. Bizim önerimiz bir balık ve su ürünleri kurumunun da mutlaka kurulması, kooperatiflerin desteklenmesi, kooperatifçiliğin önündeki engellerin kaldırılıp kooperatifler üzerinden milletin ucuz ve sağlıklı balığa ulaşmasının sağlanması.

Program; halk oyunları gösterisi ve edilen dualarla devam etti. Özel ve beraberindeki heyet, balıkçılarla birlikte "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Ağlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
2
Rudy Giuliani New Hampshire'da Trafik Kazasında Yaralandı
3
El Halil'de Baskın: Batı Şeria'da İsrailliler ve Askerler 6 Kişiyi Yaraladı
4
Bitlis'te 2025 Rütbe Terfi Töreni: Barış Soyal Tuğgeneralliğe Terfi
5
Muğla Milas'ta Balık Avı Sezonu Güllük'te Törenle Başladı
6
TEKNOFEST 2025: Mavi Vatan'ı 175 Bin Kişi Ziyaret Etti
7
Düzce'de Ambulans Şoförü Kenan Alemdar, Terliği Kesilen Çocuğa Ayakkabısını Verdi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta