Özgür Özel Sinop'ta: Balıkçılık sezonu açılışında test atışlarına tepki

Sinop'ta açılış programı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop’ta balıkçılık sezonu açılış programına katıldı. Kent Limanı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Özel, Türkiye’de balıkçılık sektörünün derin sorunları olduğunu söyledi.

Özel, bu sorunların tüm ülkede hissedildiğini ancak Sinop gibi bir balıkçı kentinde etkilerinin daha derin olduğunu belirtti. Milli savunma sanayisinin gelişmesine karşı olmadıklarını vurgulayan Özel, gerçekleştirilen test atışlarının balıkçılığı olumsuz etkilediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Kimse ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın milli yerli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. Bunların elbette testleri de olacak. Ama Sinop gibi hem sosyoekonomik olarak son 8 yılda en arkalara gerilemiş bir kentin turizme, turist çekmeye ihtiyacı var. Balıkçılık dışında yapılabilecek bir şey yok ve siz yılın 182 günü yani her iki günden birinde balığa çıkmayın füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor. Mutlaka ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın bu testleri yapabileceği yerleşim birimlerinden uzak çok daha doğru ve kimseye zararı olmayacak lokasyonlar bulunacaktır. Bu talebi daha önce de arkadaşlarımız hep dile getirdiler, bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz."

Özel ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında balıkçılık sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin komisyon kurulduğunu hatırlattı. Komisyonun çalışmalarını ve hazırlanan raporu rehber edindiklerini söyledi.

Semboliktir ama Et ve Balık Kurumunun adından bile balığı çıkardılar. Et ve Balık Kurumu, balıkla balıkçılarla ilgilenmek yerine tamamen etle ilgilenen bir kurum haline geldi. Bizim önerimiz bir balık ve su ürünleri kurumunun da mutlaka kurulması, kooperatiflerin desteklenmesi, kooperatifçiliğin önündeki engellerin kaldırılıp kooperatifler üzerinden milletin ucuz ve sağlıklı balığa ulaşmasının sağlanması.

Program; halk oyunları gösterisi ve edilen dualarla devam etti. Özel ve beraberindeki heyet, balıkçılarla birlikte "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.