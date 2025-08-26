DOLAR
40,99 -0,06%
EURO
47,75 -0,25%
ALTIN
4.446,44 -0,27%
BITCOIN
4.502.605,99 -0,14%

Özgür Özel Şuhut'ta: Atatürk Evi ziyareti ve Kocatepe yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şuhut'ta ilçe başkanlığını ziyaret edip Atatürk Evi ve Kocatepe'yi ziyaret etti; Muharrem İnce de partide yer aldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 04:52
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 04:52
Özgür Özel Şuhut'ta: Atatürk Evi ziyareti ve Kocatepe yürüyüşü

Özgür Özel Şuhut'ta: Atatürk Evi ve Kocatepe'ye yürüyüş

Ziyaret programı ve mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette, Özel'e partinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının eşlik ettiği belirtildi.

Özel, Şuhut'a dördüncü kez geldiğini belirterek, bu kez partinin genel başkanı olarak bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Ayrıca Afyonkarahisar Belediyesini, Burcu Köksal kardeşime emanet ettiniz. Bunun da gururunu yaşıyorum."

Özel, Muharrem İnce'nin CHP'ye katılmasını anımsatarak şu değerlendirmeyi paylaştı: "O da bizimle birlikte. Bugün de bu yolu beraber yürüyeceğiz. Biz Afyonkarahisar'ın, Türkiye'nin bütün demokratlarıyla beraber, bu ülke kurtulsun, düze çıksın isteyen bütün demokratlar hep birlikte yol yürümeye geldik. Atamız 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'da bu yolu yürüdü ve sonunda ülkeyi kurtardı. Biz de ondan ilhamla Cumhuriyeti seven, bu ülkeyi seven, bayrağına bağlı ve bu ülkede yüreğinde Atatürk sevgisi olan herkesle beraber bir büyük yürüyüşü başlattık. Hep beraber yürümeye kararlıyız. Gecenin bir vaktinde bütün Şuhut'u sokakta görmek, Şuhut'ta kimi görsek el salladığını görmek, Şuhut'ta geleceğe umutla bakan yüzler görmek, burada Afyonkarahisar'ı görmek, Ege'yi görmek, burada sizleri görmek, komşunuz benim için, hemşehriniz benim için çok büyük bir gurur. Şimdi burada Şuhut'ta özel bir durum var. Her ilçede bizim bir tane babaevimiz var. Ben onlardan birini, CHP ilçe Başkanlığını ziyaret ettim. Burası babaevi."

Atatürk Evi ve Kocatepe ziyareti

İlçe başkanlığından ayrılan Özgür Özel, daha sonra Atatürk Evini ziyaret etti. Ardından ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Kocatepe'ye kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Grup, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nı ziyaret etti. Özel'e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'ye yeniden katılan Muharrem İnce, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ve partililer eşlik etti.

Özel'in ziyaretinde hem yerel yöneticilerin hem de parti üyelerinin yoğun katılımı dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nasır Hastanesi Saldırısı: Katar, Kuveyt ve Mısır'dan Acil Müdahale Çağrısı
2
Venezuela, Kolombiya Sınırı'na 15 Bin Güvenlik Görevlisi Yerleştiriyor
3
Özgür Özel Şuhut'ta: Atatürk Evi ziyareti ve Kocatepe yürüyüşü
4
Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı
5
Gazze Nasır Hastanesi'ne Saldırı: Tıp Öğrencisi Muhammed el-Habibi Hayatını Kaybetti
6
Erdoğan: Gurbetçi Kardeşlerin Ötekileştirilmesine Asla İzin Yok
7
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu