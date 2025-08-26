Özgür Özel Şuhut'ta: Atatürk Evi ziyareti ve Kocatepe yürüyüşü

Özgür Özel Şuhut'ta: Atatürk Evi ve Kocatepe'ye yürüyüş

Ziyaret programı ve mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette, Özel'e partinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının eşlik ettiği belirtildi.

Özel, Şuhut'a dördüncü kez geldiğini belirterek, bu kez partinin genel başkanı olarak bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Ayrıca Afyonkarahisar Belediyesini, Burcu Köksal kardeşime emanet ettiniz. Bunun da gururunu yaşıyorum."

Özel, Muharrem İnce'nin CHP'ye katılmasını anımsatarak şu değerlendirmeyi paylaştı: "O da bizimle birlikte. Bugün de bu yolu beraber yürüyeceğiz. Biz Afyonkarahisar'ın, Türkiye'nin bütün demokratlarıyla beraber, bu ülke kurtulsun, düze çıksın isteyen bütün demokratlar hep birlikte yol yürümeye geldik. Atamız 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'da bu yolu yürüdü ve sonunda ülkeyi kurtardı. Biz de ondan ilhamla Cumhuriyeti seven, bu ülkeyi seven, bayrağına bağlı ve bu ülkede yüreğinde Atatürk sevgisi olan herkesle beraber bir büyük yürüyüşü başlattık. Hep beraber yürümeye kararlıyız. Gecenin bir vaktinde bütün Şuhut'u sokakta görmek, Şuhut'ta kimi görsek el salladığını görmek, Şuhut'ta geleceğe umutla bakan yüzler görmek, burada Afyonkarahisar'ı görmek, Ege'yi görmek, burada sizleri görmek, komşunuz benim için, hemşehriniz benim için çok büyük bir gurur. Şimdi burada Şuhut'ta özel bir durum var. Her ilçede bizim bir tane babaevimiz var. Ben onlardan birini, CHP ilçe Başkanlığını ziyaret ettim. Burası babaevi."

Atatürk Evi ve Kocatepe ziyareti

İlçe başkanlığından ayrılan Özgür Özel, daha sonra Atatürk Evini ziyaret etti. Ardından ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Kocatepe'ye kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Grup, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nı ziyaret etti. Özel'e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'ye yeniden katılan Muharrem İnce, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ve partililer eşlik etti.

Özel'in ziyaretinde hem yerel yöneticilerin hem de parti üyelerinin yoğun katılımı dikkat çekti.