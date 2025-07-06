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Özgür Özel: 'Tertemiz Başkanlarımız Hükümsüzdür, Milletin Rızası Olmayan Düzen Meşru Değildir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya mitinginde hükümetin uygulamalarını eleştirerek, 'Tertemiz başkanlarımız hükümsüzdür' ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 01:09
Özgür Özel: 'Tertemiz Başkanlarımız Hükümsüzdür, Milletin Rızası Olmayan Düzen Meşru Değildir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya Mitinginde Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Amasyalılarla bir arada olmanın mutluluğunu dile getiren Özel, "Buradan büyük bir cesaret ve kararlılıkla şunu söylüyorum ki bugün tertemiz başkanlarımızı almışlar, hükümsüzdür. Milletin rızası olmayan hiçbir düzen meşru değildir," dedi.

Özgürlük ve Adalet Mücadelesi

Konuşmasında Amasya'dan güç aldıklarını vurgulayan Özel, "Bugün buraya bir mitinge değil, cesur Amasya'da özgürlükler için, adalet için eylem yapmaya geldik. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Bu Cumhuriyet'i korkmayanlar kurdu. İleride içinde bulunduğumuz durumdan da bu ülkeyi korkmayanlar, sizler kurtaracaksınız," ifadelerini kullandı.

Devlet İçi Tehditler

Özel, hükümete yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Artık Türkiye bir yol ayrımındadır. Tüm muhalefet, sadece muhalefet değil, tüm siyaset tehdit altındadır. Devletin bin yıllık geleneği tehdit altındadır," dedi. Devletin şerefli yargı mensuplarını ve vicdan sahibi siyasetçileri, milletin iradesine sahip çıkma mücadelesine davet etti.

Belediye Başkanları Üzerindeki Baskı

CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak ise; "Tek bir delil yoktur, iftira çoktur, arkadaşlarımız masumdur. Biz onların yanındayız, sonuna kadar arkalarındayız," diyerek partililere destek verdi. İstanbul, İzmir, Antalya ve Adıyaman'daki baskılara dikkat çeken Özel, "Gelip gerçeği değiştiremeyeceksiniz," ifadelerini kullandı.

Erken Seçim Çağrısı

Erken seçim taleplerini yineleyen Özel, "Ben partime güveniyorum, ben milletime güveniyorum, ben adayıma, Ekrem İmamoğlu'na güveniyorum, hodri meydan," ifadeleriyle partisine olan inancını belirtti.

Ekrem İmamoğlu ve Yerel Yönetimler

Ekrem İmamoğlu'nun 108 gündür tutuklu olduğunu hatırlatan Özel, milletin iradesini korumak için ortak bir mücadele gerektiğine vurgu yaptı. "Millet diyor ki 'İstanbul'u Ekrem yönetecek, savcılık olmaz,'" sözleriyle Amasya'daki mitingde içten bir gösterim sergiledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), partisince Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen "Millet...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), partisince Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

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