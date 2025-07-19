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Özgür Özel, Trabzon'da Demokrasi Vurgusu Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon mitinginde demokrasi ve Orta Doğu'nun ihtiyaçlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 23:04
Özgür Özel, Trabzon'da Demokrasi Vurgusu Yaptı

Özgür Özel, Trabzon'da Demokrasi Vurgusu Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'daki mitingde yaptığı konuşmada, "Orta Doğu'nun ihtiyacı demokratik bir kapsayıcılıktır. CHP, Türkiye için de Suriye için de bütün Orta Doğu için de demokratik kapsayıcılığı savunmaktadır." sözleriyle dikkat çekti.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Özel, partililere ve Öymen'in ailesine başsağlığı diledi.

Ayrıca, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in başarılı YKS sonuçlarını paylaşarak, "Bugün YKS açıklandı. Trabzon çok vicdanlı insanların, çok güzel insanların şehri. Ferdi Başkan hastayken bir ilaç lazım oldu, ihtiyaç duyduğumuz bir ilaç için Trabzon'da eczane aradık. Mustafa Başkanı arayarak eczaneyi açtırdık, ilaç İstanbul'dan yola çıkarıldı." diye konuştu.

Özel, Türkiye genelindeki imam hatiplerin sayısına da değinerek, “İmam hatiplileri kimse bir partiye mal etmesin. Kimse, imam hatip düşmanlığı yaparak kul hakkına girmesin.” ifadelerini kullandı.

Filistin'e yönelik zulmü de ele alan Özel, "İsrail, Filistin'de zulüm ve soykırımı 600 günden fazladır sürdürüyor. 60 bine yakın sivil hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk. Son bir haftada 396 sivil daha öldü." diyerek acı tabloyu vurguladı.

Son olarak, Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Özel, "Orta Doğu'da statüko değişiyor. Bunu yapmak için demokratik bir kapsayıcılığa ihtiyacımız var. CHP, bu kapsayıcılığı her zaman savunacaktır." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda "Millet İradesine Sahip...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda "Millet İradesine Sahip...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

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