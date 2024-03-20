Özgür Özel Trabzon’da! “İstanbul’la kardeş belediye olacaksınız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’nin kalesi olarak görülen Trabzon’da halkla buluştu. Anketlerde önde yer aldıklarını ifade eden Özer, İmamoğlu’nun memleketi olan Trabzon için “İstanbul’la yakın ilişkiler içinde olacaksınız” şeklinde konuştu.