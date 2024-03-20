Özgür Özel Trabzon’da! “İstanbul’la kardeş belediye olacaksınız”

31 Mart Yerel Seçimler’e oldukça az bir zaman kala, partilerin seçim mitingleri yoğun şekilde devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da vatandaşların karşısına çıktı.
“Trabzon için yepyeni bir hikaye yazacağız”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son anket verilerine göre Trabzon’da önde olduklarını duyurdu. “Trabzon’da yepyeni bir hikaye yazılacak” sözlerini dile getiren Özel, “Kazandığımız takdirde İstanbul ve Trabzon arasında kardeş belediye protokolü uygulayacağız.” dedi.