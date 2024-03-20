Bist 100
8.967,86 0%
DOLAR
32,39 0,13%
EURO
35,17 -0,11%
ALTIN
2.231,82 -0,07%

Özgür Özel Trabzon’da! “İstanbul’la kardeş belediye olacaksınız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’nin kalesi olarak görülen Trabzon’da halkla buluştu. Anketlerde önde yer aldıklarını ifade eden Özer, İmamoğlu’nun memleketi olan Trabzon için “İstanbul’la yakın ilişkiler içinde olacaksınız” şeklinde konuştu.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:50
Özgür Özel Trabzon’da! “İstanbul’la kardeş belediye olacaksınız”

31 Mart Yerel Seçimler’e oldukça az bir zaman kala, partilerin seçim mitingleri yoğun şekilde devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da vatandaşların karşısına çıktı.

“Trabzon için yepyeni bir hikaye yazacağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son anket verilerine göre Trabzon’da önde olduklarını duyurdu. “Trabzon’da yepyeni bir hikaye yazılacak” sözlerini dile getiren Özel, “Kazandığımız takdirde İstanbul ve Trabzon arasında kardeş belediye protokolü uygulayacağız.” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak

Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak

Bayrama 1-0 önde başlayacaksınız! Ziraat Bankası 100.000 TL'yi adeta paket yaptı satıyor

Bayrama 1-0 önde başlayacaksınız! Ziraat Bankası 100.000 TL'yi adeta paket yaptı satıyor

Yüksek enflasyon promosyonları vurdu: Nisan-Mayıs'ta 37.000 TL'ye çıkacak

Yüksek enflasyon promosyonları vurdu: Nisan-Mayıs'ta 37.000 TL'ye çıkacak

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan anlamlı ziyaret
2
Özgür Özel Trabzon’da! “İstanbul’la kardeş belediye olacaksınız”
3
Erdoğan Isparta mitinginde: “ekonomi gayet iyi durumda”
4
Erdoğan Isparta mitinginde: “ekonomik gidişat gayet iyi”
5
Antalya’dan acı haber: Çıkan yangında 3 aylık bebek hayata veda etti
6
MAK son anket sonuçlarını açıkladı: “O iller için sonuç belli”
7
Ankara-Elmadağ Treni seferleri yarın başlayacak

Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Yüksek enflasyon promosyonları vurdu: Nisan-Mayıs'ta 37.000 TL'ye çıkacak

Büro memuru alımı duyuruldu! Sınav şartı aranmayacak: İŞKUR şartları açıkladı

3.000 TL değil, 10.000 TL değil: 25.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek

Bayrama 1-0 önde başlayacaksınız! Ziraat Bankası 100.000 TL'yi adeta paket yaptı satıyor

Bahar dizisi hangi hastanede çekiliyor? Bahar dizisinin çekildiği hastane

Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak

Ziraat Bankası kartı taşıyanlara 7500 TL nakit iade! 5 dakikada bu işlemi yapan alacak

Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası

Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı

Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak