Özgür Özel Üsküdar'da: Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi Açılışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar'da düzenlenen Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi ile Psikoterapi Merkezi açılışında konuştu. Açılış töreninde yerel yönetim projeleri, kreş ve yurt yatırımları ile kadın siyasetinin güçlendirilmesi vurgulandı.

Açılış ve merkez hakkında

Açılışı yapılan merkezin bağışçısının Esra Nimet Özdemir olduğunu belirten Özel, açılışını yapmaktan en büyük keyif duyduğu hizmetlerin kreşler ve öğrenci yurtları olduğunu dile getirdi.

"Kreş iki yönüyle önemli bir hizmettir. Bir tanesi, çocuğu okul öncesi küçük yaşlarda profesyonellerle tanıştırır. El becerilerinin ve zihin kapasitesinin gelişmesi, varsa diğer çocuklardan bir farkı, birtakım eksiklikler, örneğin bugünkü psikoterapi merkezinin yapacağı işlerden bir tanesi küçük yaştaki telaffuz bozukluklarının giderilmesi. Diğer yandan çocuğunu buraya yollayan kadın sosyal hayata katılabiliyor, istihdama katılabiliyor. Ülkesi için ve ailesi için kendisi için verimliliği kendi istediği, kendi belirlediği düzeyde gerçekleşiyor. O yüzden kreş yapmak politik bir tercih. Yani TOKİ lüks evler yapıyorken, sosyal konutlar yapıyorken, yap-işlet-devretlerle her türlü işler yapılıyorken bir tek kreşin yapılmamasının politik ve siyasi bir tercih olduğunun, kadının nerede konumlandığının, çocuğun gelişimi ile ilgili de nasıl bir vizyon eksikliğinin olduğunun göstergesidir."

Yurt yatırımları ve devlet sorumluluğu

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yurt açılması teklifi üzerine Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdunu İstanbul'da 16'ncı yurt olarak açacaklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdunu, İstanbul'da 16'ncı yurdumuz olarak açacağız. İstanbul'da hiç yurt yokken şimdi 16 tane oldu. Yurt niye olmaz? Her şey yapılır da yurt niye yapılmaz? O da politik bir tercih. Diyor ki, 'Eğer öğrenci yoksulsa, barınma sorunu varsa bunu belediye eliyle devlet eliyle çözmeyelim. Cemaatler ve tarikatlar o alanı doldursun. Bu şekilde bazı ailelerin yoksulluklarının evlatlarına miras kalmış olmasından, fırsattan istifade, gencecik yaşlarında barınma sorununu çözerken, bu öğrencilerle temas edelim, onları madden ve manen borçlandıralım, hayatlarına nüfuz edelim, tesir edelim, devamında da eşlik edelim ve bizim cemaatimiz bir eleman kazanmış olsun.' Sonrası 15 Temmuz. Siz devlet olarak bütün öğrencilere ücretsiz, ayrımsız bir barınma imkanı sunmaz da onları bazı tarikatların, cemaatlerin yurtlarına yollarsanız onlar orada kalırlar, bazıları o cemaat tarafından etki altına alınırlar."

Projelerin ilerleyişi

Partisinin yerel yönetim hedefleri arasında yer alan Türkiye'de 1000 kreş ve 100 öğrenci yurdu hedefi kapsamında Özel, şu ana kadar 770 kreş ve 75 öğrenci yurdu açıldığını, hedeflerin sırasıyla yüzde 77 ve yüzde 75'ine ulaşıldığını belirtti.

Özel, İstanbul'da kreş sayısının 180'i geçtiğini ve 250'ye ulaşmasının beklendiğini; kent lokantası sayısının Türkiye genelinde 153'e ulaştığını ifade etti. Yeni hedefler arasında 150 yurt ve 1500 kreş gibi daha iddialı rakamların gündeme gelebileceğini aktardı.

Siyasi değerlendirme ve kadın siyaseti

Özel, Cumhuriyeti model alan bir yönetim anlayışını vurgulayarak partinin başarı sürecini ve kadınlara verilen önemi şu sözlerle anlattı:

"47 yıldır siyaset kalesinin başarı kapısı yüzümüze kapalıydı. Üç kilit gördük üzerinde. Gazi Mustafa Kemal'den emanet üç anahtarla açtık oraları. Bunlardan bir tanesi gençlere güvenmekti. Çok sayıda genç adayımızla belediye meclislerinde, gençlik kotalarını tavizsiz ve pencere yöntemiyle seçilecek her yerde de uygulayarak. Sonra Atatürk'ten kalan ikinci anahtar kadınlara alan açmak, onları sosyal hayatın içinde tutmak, siyasete katmak ve onlara imkan tanımaktı. İkinci kilidi kadın adaylarımızla açtık. Üçüncüsü de bilime güvenmekti. Bilimsel yöntemlerle yönetmekti. Onun için de başta ölçme değerlendirme olmak üzere her türlü bilimsel yöntemle adayları belirledik, sahada takip ettik, kampanyanın şarkısından sloganına kadar, renklerine kadar odak gruplarla çalıştık, profesyonellerin yaptığı işleri halkımızla görüştük. En sonunda 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu."

İzmir ve İstanbul'daki kadın belediye başkanlarının katkılarına değinen Özel, İzmir'de partinin 9 aday gösterdiğini ve 8'inin seçildiğini belirtti: "İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca toplam 6 kadın belediye başkanı olmuş. Biz 9 aday gösterdik, 8'i seçildi. Cumhuriyet tarihindeki 6'nın üzerine 8'i ilave ettik. İstanbul'da harika işler yaptık. Ama en eksik yanımız kadın belediye başkanı sayımızın 3 olmasıdır. En az bunun üç katı olması gerekiyordu. Ümit ediyorum gelecek dönemlerde kaç erkek belediye başkanımız varsa, o kadar kadın belediye başkanı da olacak."

Açılışa, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve partililer katıldı.

