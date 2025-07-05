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Özgür Özel: Yolsuzluk Yapanlara Bedel Ödeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın toplantısında yolsuzluk ve otoriter yönetim iddialarına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 19:34
Özgür Özel: Yolsuzluk Yapanlara Bedel Ödeyeceğiz

Özgür Özel'den Sert Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluk yapan varsa, hırsızlık yapan varsa, suça bulaşan varsa Allah da belasını versin, biz de vereceğiz belasını" ifadeleriyle öne çıkan Özel, bu sabah medyada yer alan "yok artık" dedirtecek haberleri eleştirdi.

Sandık Üzerine Yürütülen Oyunlar

Özel, halkın elinde kalan tek şey olan sandığın ortadan kaldırılmak istendiğini belirtti. "Sandığın olmadığı, otoriter bir yönetimi millete dayatıyorlar. Biz bu kötülüğe karşı 108 gündür meydanlarda direniyoruz" diyerek, partisine yönelik açılan davalardaki hukuksuzlukları vurguladı. 15.5 milyon oy aldığı halde CHP'li belediye başkanlarının hapiste tutulduğunu ifade etti.

Suçlamalara Yanıt

Özel, bazı kişilerin itirafçı değil, iftiracı olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde söyledikleri rüşveti verdiğine dair bir kanıt var mı?" diyerek saldırılara yanıt verdi. "İki kasa buldular, birinden belediye mührü çıktı, birinden 48 tek beylik tabanca kurşunu. Bu mu rüşvet?" diye sordu.

Demokrasi Mücadelesi

"Tüm muhalefet, AK Parti ve MHP'nin siyaseti dahil tehdit altında" diyen Özel, Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğuna dikkat çekerek, "Bu mücadele ya demokrasi ya otokrasi, sandığa sahip çıkma mücadelesidir" dedi. CHP'nin birinci parti olduğunu vurgulayarak, seçim sürecinde sandığa sahip çıkacaklarını tekrarladı.

Sandığın Güvencesi

"2 Kasım'a sen sandık koymazsan, ben bir sandık koyarım" diyerek muhalefetin duruşunu netleştiren Özel, tarihsel mirasa atıfta bulunarak "O eller Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün elleri" dedi.

Sonuç ve Uyarılar

"Bir adım geri atan namerttir" diyerek kararlılıklarını yineleyen Özel, kimseyi darbeyle tehdit etmediklerini ancak halkın iradesine ipotek konulursa gerekenin yapılacağını ifade etti. "Sandık gelecek, hepiniz gideceksiniz" sözleriyle toplantısını sonlandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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