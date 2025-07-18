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Özgürlük Filosu Handala Gemisi 20 Temmuz'da Gazze'ye Hareket Edecek

Özgürlük Filosu'nun Handala gemisi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için 20 Temmuz'da yola çıkıyor.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 23:12
Özgürlük Filosu Handala Gemisi 20 Temmuz'da Gazze'ye Hareket Edecek

Özgürlük Filosu Handala Gemisi 20 Temmuz'da Gazze'ye Hareket Edecek

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından gönderilen yeni gemi Handala, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla 20 Temmuz Pazar günü yola çıkmayı planlıyor. Gemi, İtalya'nın Gallipoli limanında yaşadığı teknik aksaklıkları giderme çalışmaları devam ediyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 13 Temmuz'da Syracusa limanından hareket eden Handala'nın, 15 Temmuz'dan beri Gallipoli'de bulunduğunu ve planlanan seferin Pazar günü gerçekleşeceğini duyurdu. Gemiye yardım eden aktivistlerden biri olan Şuayb Ordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gemiyi bir an önce yola çıkartmak için çalışıyoruz. Normalde bugün gemi yelken açacaktı. Ancak teknik aksaklıklar nedeniyle 2 gün erteledik" ifadelerini kullandı.

20 aktivist ile Gazze'ye doğru yola çıkmayı hedefleyen geminin hazırlıkları sürerken, Ordu, bu sefer herhangi bir engelleme ile karşılaşmadan Gazze'ye ulaşmayı arzuladıklarını belirtti. "Hanzala'yı hiçbir yere uğramadan Pazar günü direkt Gazze'ye göndereceğiz" diyen Ordu, gemide Fransa parlamentosundan insanların da olduğunu vurguladı.

Ordu, "İsrail'in illegal ablukasını kırmak için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bu sefer gemide bir Türk vatandaşı olmayacak ama herkes insanlık adına, Gazze’ye ulaşabilmek için desteğimize ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Tecrübeler Ele Alındı

Şuayb Ordu'nun eşi Sümeyra Ordu, Mavi Marmara olayının kendileri için önemli bir ders olduğunu belirtti ve "Halihazırda ‘non-violence’ eğitimleri alıyoruz. O gün yaşananları tekrar hatırlayıp kendimizi hazırlıyoruz" dedi. Bu tür hazırlıkların önemine dikkat çeken Sümeyra, uluslararası bir temsiliyetin önemine vurgu yaptı.

Ordu, "Son iki yıl içerisinde dünya genelinde kampanyaların yaygınlaştığını görüyoruz. Bizim de bu yolda devam etmemiz gerektiği konusunda bir uyanış yaşıyoruz" dedi ve Gazze'ye olan desteklerini sürdürme kararlılıklarını dile getirdi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, bu yardım misyonu ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın önemini vurgularken, Ordu, "İnsani yardım taşımak için buradayız ve bu noktada herhangi bir engelleme illegaldir, suçtur. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor" diye belirtti.

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu...

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi "Handala", teknik aksaklıkları gidermek ve son hazırlıklarını tamamlamak için durakladığı İtalya'nın Gallipoli limanından 20 Temmuz Pazar günü ayrılmayı planlıyor. Ekipler, geminin Gallipoli'den pazar günü sefere çıkabilmesi ve başka bir yerde durmadan Gazze'ye gidebilmesi için son hazırlıklarını yapıyor.

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu...

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi "Handala", teknik aksaklıkları gidermek ve son hazırlıklarını tamamlamak için durakladığı İtalya'nın Gallipoli limanından 20 Temmuz Pazar günü ayrılmayı planlıyor. Ekipler, geminin Gallipoli'den pazar günü sefere çıkabilmesi ve başka bir yerde durmadan Gazze'ye gidebilmesi için son hazırlıklarını yapıyor.

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