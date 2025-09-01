DOLAR
Özlem Çerçioğlu AK Parti Aydın İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanlığını ziyaret ederek hizmet odaklı projeleri ve bakanlık ziyaretlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 20:25
Hizmet vurgusu ve bakanlık ziyaretleriyle Aydın için proje hazırlığı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanlığına ziyarette bulundu. CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Çerçioğlu, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte parti binası girişinde partililer tarafından karşılandı.

Ziyarette konuşan Çerçioğlu, partililerin sıcak karşılaması için teşekkür ederek, bundan sonra önceliklerinin hizmetler olacağını belirtti. Çerçioğlu, "Tek amacımız var, Aydın'a en iyi şekilde hizmet etmek. Bu zamana kadar Aydın'a hizmet ediyorduk. Bundan sonra daha fazla hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu sözlerine şunları ekledi: "Geçen hafta çok değerli milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız, sayın Aydın Valimizle beraber bakanlıklarımızı ziyaret ettik. Orada Aydın için yapacağımız birçok projeyi belirledik." Diğer bakanlık ziyaretlerinin de süreceğini vurgulayan Çerçioğlu, "Bundan sonra biz hizmetlerimizi anlatacağız. Birileri konuşur, biz hizmetlerimize devam ederiz." dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ise siyasetin amacının halka hizmet olduğunu vurguladı. Erdem, "Halka hizmet, hem yerel hizmetler hem de genel hizmetler olarak bütün hızıyla devam etmesi lazım. Bu katılım, ailemize katılan Sayın Özlem Çerçioğlu, elbette partimize güç vermiştir. Hükümetimizle beraber, bakanlarımızın bize vereceği destekle beraber, Aydın'a güzel projeler, güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Bu güç birliğinden Aydın kazanacak." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de katıldı.

