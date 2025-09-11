Öztürkler: KKTC Türk Dünyasının Kopmaz Parçasıdır — Ankara’da Gençlerle Buluştu

KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Ankara'da Türk devletlerinden gençlerle Kıbrıs'ın tarihi, 1974 Barış Harekatı ve TDT üyeliğini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 20:27
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Kıbrıs Sorunundaki Son Gelişmeler' konulu konferansta Türk devletlerinden gelen gençlerle bir araya geldi. Programa KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türk Dünyası Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol ve öğrenciler katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasının kopmaz bir parçasıdır ifadelerini kullanan Öztürkler, gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Kıbrıs'ın tarihi ve yaşananlar

Öztürkler, KKTC'nin tarihine değinerek 1571'de Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı Venediklilerden aldığına ve bunun Ada'da Türk varlığını kalıcı kıldığına dikkat çekti. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasına rağmen Rumların Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak gördüğünü, 1950'li yıllardan itibaren Kıbrıslı Türklere yönelik baskı ve katliamların arttığını aktardı.

O dönemde Türk köylerinin boşaltıldığını, birçok şehit verildiğini söyleyen Öztürkler, 20 Temmuz 1974'te Türk askerinin Ada'ya intikaliyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığını ve 1983'te KKTC'nin kurulmasıyla Kıbrıslı Türklerin özgürlük, egemenlik ve bağımsızlığa kavuştuğunu belirtti.

Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığıyla birlikte sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da istiklal ve huzur geldi.

Diplomasi, tanınma ve Meclis yerleşkesi

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda KKTC'nin tanınması çağrılarını sürdürdüğünü ve Meclis yerleşkesinin Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirildiğini anlattı. Yerleşke için 'Kıbrıs Türk halkına armağan edilen çok muazzam bir yerleşke' tanımlamasında bulundu.

Öztürkler ayrıca iki devletli siyasetin önemine vurgu yaparak, Türk devletlerinin Kıbrıslı Türklere daha fazla sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

TDT üyeliği ve gençliğin rolü

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin 15 Kasım 1983'te kurulduğunu belirterek devletin zaman içinde tüm nitelikleri taşıyan bir yapıya dönüştüğünü ve bu dönüşümde Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımlarının etkili olduğunu söyledi.

Korukoğlu, KKTC'nin Kasım 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak katıldığını hatırlattı ve TDT'nin kısa sürede önemli işler başardığını, ortak dil ve tarih paylaşımıyla güçlü bir aile meclisi kurduğunu kaydetti.

Türk Dünyası Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol, programa dair şunları söyledi: 'Bu özel program vesilesiyle Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine birlik ve tanıklık etmek ve Türk gençliğinin ortak değerleri etrafında kenetlenme iradesini vurgulamak bizler için çok anlamlıdır.' İzol, KKTC'nin büyük bedellerle kurulduğuna değinerek, 'Kıbrıs davası tüm Türk milletinin davasıdır.' ifadesini kullandı.

'Türk gençliği olarak bizler Türk dünyasının her bir parçasının bağımsızlığını ve hürriyetini korumakla mükellefiz.' sözleriyle gençlerin sorumluluğuna dikkat çeken İzol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanınma çağrılarına verdiği desteği de vurguladı.

