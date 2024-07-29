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Özyeğin Üniversitesi'nde Yeni Dönem: Prof. Dr. Barış Tan Rektör Oldu

Özyeğin Üniversitesi, yeni rektörünü Prof. Dr. Barış Tan ile karşılıyor. Hedef, global etkisi yüksek bir araştırma üniversitesi olmak.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:03
Özyeğin Üniversitesi'nde Yeni Dönem: Prof. Dr. Barış Tan Rektör Oldu

Özyeğin Üniversitesi'nde Yeni Yönetim Dönemi

Özyeğin Üniversitesi, Prof. Dr. Barış Tan'ın rektör olarak atanması ile önemli bir değişim yaşıyor.

Global Etkisi Yüksek Bir Araştırma Üniversitesi Hedefi

Prof. Dr. Barış Tan, devraldığı görev süresince Özyeğin Üniversitesi'nin global etkisi yüksek, girişimci bir araştırma üniversitesi olarak tanınmasını ve tercih edilmesini hedeflediğini açıkladı. Tan, "Üniversitemizdeki mevcut çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyarak, global etkisi yüksek girişimci bir araştırma üniversitesi olma hedefimizi gerçekleştirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin Geleceği İçin Vizyon

Tan, bu çerçevede, üniversitenin sunduğu eğitim programları ile global problemlere yenilikçi çözümler üretmeyi, toplumun yaşam kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kurucudan Tebrik

Özyeğin Üniversitesi kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Mustafa Özyeğin, üniversiteyi 15 yıl önce çağdaş ve öğrenci odaklı bir anlayışla kurduklarını belirtti ve Tan'ı rektör olarak atanmasından ötürü tebrik etti. Özyeğin, "Prof. Tan'ın güçlü liderliğinde, ulusal ve uluslararası başarılarımızın artacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Barış Tan'ın Akademik Geçmişi

Prof. Dr. Barış Tan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında lisans, University of Florida'dan Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. 1994-2024 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde çeşitli akademik pozisyonlarda görev yaptı.

Tan, ayrıca Harvard University, MIT, University of Cambridge gibi prestijli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Uzmanlık alanları arasında üretim sistemlerinin tasarımı, tedarik zinciri yönetimi ve stokastik modelleme bulunuyor.

Özyeğin Üniversitesi, Prof. Dr. Barış Tan'ın liderliğinde gelecek dönem için umut verici projelere imza atmayı planlıyor.

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