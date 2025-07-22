Ozzy Osbourne, Heavy Metal'in Efsanesi 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Heavy Metal Dünyasının Işığı Sönüyor

Heavy metal müziğinin efsanevi isimlerinden biri olan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayata veda etti. Sanatçının ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Osbourne bu sabah ailesinin yanında, sevgiyle kuşatılmış bir ortamda hayatını kaybetti. Aile, bu zor süreçte mahremiyet talep etti.

Karanlığın Prensi

Ozzy Osbourne'un cenaze töreniyle ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, sanatçı 2019 yılında Parkinson hastalığı teşhisi almıştı. Osbourne, doğduğu Birmingham'da Black Sabbath grubu ile birlikte 5 Temmuz'da son kez sahneye çıkmıştı.

Bir Efsane Doğuyor

1948 yılında İngiltere'nin Birmingham yakınlarındaki Marston Green köyünde dünyaya gelen John Michael Osbourne, 19 yaşında Black Sabbath grubuna katılarak şöhret kazanmaya başladı. Grubuyla birlikte 8 albüm kaydeden Osbourne, 1978'de solo kariyerine adım attı.

Solo Kariyer ve Yeniden Bir Araya Geliş

Geride bıraktığı 13 solo albümle müzik dünyasına damgasını vuran Osbourne, 2013 yılında eski grubu Black Sabbath ile "13" adlı albümde bir araya gelerek yeniden hayranlarıyla buluştu. Black Sabbath 2016 yılında müzik kariyerine son verirken, Osbourne solo projelerine devam etti ve en son 2022'de "Patient Number 9" albümünü yayınladı.

Metal Müzik ve Osbourne'un Mirası

İlk 7 albümü 2 milyondan fazla satan ve ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazanan Osbourne, metal müziğe katkılarıyla "metalin babası" olarak anılmaktadır. Hayatı boyunca müziğiyle büyük kitlelere ulaşmayı başaran Osbourne, geride bıraktığı mirasla her daim hafızalarda yer alacak.

Heavy metal müziğinin efsanevi isimlerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, 76 yaşında yaşamını yitirdi. (Anadolu Ajansı - 30.06.2006)