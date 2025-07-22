DOLAR
40,51 0,94%
EURO
47,54 1,1%
ALTIN
4.412,52 -0,55%
BITCOIN
4.805.807,49 0,18%

Ozzy Osbourne, Heavy Metal'in Efsanesi 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Heavy metal müziğinin öncüsü Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, bu zor zamanda mahremiyet talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 23:02
Ozzy Osbourne, Heavy Metal'in Efsanesi 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Heavy Metal Dünyasının Işığı Sönüyor

Heavy metal müziğinin efsanevi isimlerinden biri olan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayata veda etti. Sanatçının ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Osbourne bu sabah ailesinin yanında, sevgiyle kuşatılmış bir ortamda hayatını kaybetti. Aile, bu zor süreçte mahremiyet talep etti.

Karanlığın Prensi

Ozzy Osbourne'un cenaze töreniyle ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, sanatçı 2019 yılında Parkinson hastalığı teşhisi almıştı. Osbourne, doğduğu Birmingham'da Black Sabbath grubu ile birlikte 5 Temmuz'da son kez sahneye çıkmıştı.

Bir Efsane Doğuyor

1948 yılında İngiltere'nin Birmingham yakınlarındaki Marston Green köyünde dünyaya gelen John Michael Osbourne, 19 yaşında Black Sabbath grubuna katılarak şöhret kazanmaya başladı. Grubuyla birlikte 8 albüm kaydeden Osbourne, 1978'de solo kariyerine adım attı.

Solo Kariyer ve Yeniden Bir Araya Geliş

Geride bıraktığı 13 solo albümle müzik dünyasına damgasını vuran Osbourne, 2013 yılında eski grubu Black Sabbath ile "13" adlı albümde bir araya gelerek yeniden hayranlarıyla buluştu. Black Sabbath 2016 yılında müzik kariyerine son verirken, Osbourne solo projelerine devam etti ve en son 2022'de "Patient Number 9" albümünü yayınladı.

Metal Müzik ve Osbourne'un Mirası

İlk 7 albümü 2 milyondan fazla satan ve ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazanan Osbourne, metal müziğe katkılarıyla "metalin babası" olarak anılmaktadır. Hayatı boyunca müziğiyle büyük kitlelere ulaşmayı başaran Osbourne, geride bıraktığı mirasla her daim hafızalarda yer alacak.

Heavy metal müziğinin efsanevi isimlerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, 76...

Heavy metal müziğinin efsanevi isimlerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, 76 yaşında yaşamını yitirdi. (Anadolu Ajansı - 30.06.2006)

İLGİLİ HABERLER

WhatsApp'tan Yeni 'Quick Recap' Özelliği: Mesaj Yığınlarına Son!

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Ankara'da İstihdam Seferberliği: Keçiören'de Kariyer Ofisi Umut Oluyor

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Alanyalılar Platformu Artconcept Antalya'da Sanatseverlerle Buluştu
2
Edirne'de Korkunç Yangın: 80 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu!
3
15 Temmuz Direnişi YTÜ'de Sanat Perspektifiyle Anlatıldı
4
Muğla Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
AK Parti İstanbul'da 'Mahallede Genç İz' Programını Düzenledi
6
Güvenlik-İş Sendikası'ndan Emek Dostu Ödül Töreni
7
Soykırıma Karşı Doktorlardan Trump'a Gazze İçin Acil Çağrı

Starbucks'tan Yeni Dönem: Ücretsiz Çalışma Alanları Türkiye'ye Gelecek mi?

WhatsApp'tan Yeni 'Quick Recap' Özelliği: Mesaj Yığınlarına Son!

Halkbank'tan Yeni Destek: Evlilere Özel 10.000 TL Hediye

Ankara'da İstihdam Seferberliği: Keçiören'de Kariyer Ofisi Umut Oluyor

Enpara.com'un IBAN'ları Değişiyor! Hesap Sahipleri Dikkat

Kredisiz ve Faizsiz Ev Sahipliği Dönemi Başladı!

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!