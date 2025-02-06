Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin Deprem Gücünü Vurguladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin Deprem Gücünü Vurguladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden güçlenerek çıktığını belirtti. Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği altında Türkiye'nin yaşadığı zorlukları aşma çabasını takdir etti.

Social media platformu X üzerinden bir mesaj yayınlayan Şerif, "Bugün, iki yıl önce Türkiye'yi vuran yıkıcı depremleri hatırlıyoruz" ifadesini kullandı. Bu önemli mesajda Türkiye'nin bu felaketten nasıl güçlenerek çıktığını vurguladı.

Şerif, Türk halkının gösterdiği cesaret ve dirençe övgüde bulunarak, Pakistan ve Türkiye'nin zor zamanlarda her zaman birbirlerinin yanında olduğunu ve bu dayanışmanın devam edeceğini ifade etti.