Pakistan Büyükelçiliği'nden Renkli Mango Festivali

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bu yılın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Mango Festivalini düzenledi. Etkinlik, elçilik rezidansında gerçekleştirildi ve birçok davetli bu renkli kutlamaya katıldı.

Önemli İsimler Etkinlikte Buluştu

Elçiliğin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Ankara Valisi Vasip Şahin ve birçok önemli davetli bir araya geldi. Büyükelçi Cüneyd, yaptığı konuşmada, etkinlikte yağmura rağmen katılımcılara teşekkür etti.

«Meyvelerin Kralı» Mangonun Önemi

Büyükelçi Cüneyd, “meyvelerin kralı” olarak tanımladığı mangonun, dünya genelinde en beğenilen meyvelerden biri olduğunu ifade etti. Türkiye ve Pakistan’ın kardeşliğine de vurgu yapan Cüneyd, bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki bağı güçlendirdiğini dile getirdi.

Lezzet Dolu Bir Gün

Konuşmaların ardından davetlilere, mangolu farklı lezzetler ve geleneksel Pakistan mutfağından çeşitli yemekler ikram edildi. Festival, hem kültürel zenginlikleri hem de güçlü dostluk bağlarını kutladığı için unutulmaz bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde "Mango Festivali" etkinliği yapıldı. Etkinlikte davetlilere, mangolu çeşitli lezzetler ve Pakistan mutfağından yemekler ikram edildi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde "Mango Festivali" etkinliği yapıldı. Etkinlikte davetlilere, mangolu çeşitli lezzetler ve Pakistan mutfağından yemekler ikram edildi.