Pakistan'da Aşı Ekibine Saldırı: 2 Polis Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Aşı Ekibine Yönelik Silahlı Saldırı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, çocuk felcine karşı düzenlenen aşı kampanyasına katılan sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti. Olay, Orakzai bölgesinde meydana geldi.

Saldırının Detayları

Dawn gazetesinin haberine göre, aşı ekibinin korunmasında görev alan polis memurları saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Çatışmanın ardından 3 saldırgan öldürüldü ve bir saldırgan gözaltına alındı.

Çocuk Felci ve Aşı Kampanyaları

Etkin aşı uygulamaları sayesinde, birçok ülkede çocuk felci vakaları büyük oranda azaltılmışken, özellikle Afganistan ve Pakistan gibi aşı erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde hâlâ bu hastalıkla mücadele devam ediyor. Bu tür saldırılar, sağlık çalışanlarına yönelik tehditler, aşı kampanyalarının etkinliğini düşüren önemli bir engel teşkil ediyor.

Pakistan'daki Aşı Programı

Pakistan, eylül ayında 30 milyon çocuğun aşılanmasını hedefleyen bir çocuk felci aşı kampanyasını başlatmıştı. Ancak, sağlık çalışanlarına yönelik artan saldırılar, bu kampanyaların başarısını ciddi anlamda tehdit ediyor.