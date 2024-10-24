Pakistan'da Güvenlik Güçleri 9 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan'da Militan Operasyonu

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, 9 militan etkisiz hale getirildi. Bu bilgi, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından duyuruldu.

Operasyon ve Sonuçları

ISPR'ın yaptığı açıklamada, Bajur bölgesinde düzenlenen bu askeri operasyonun sonuçları açıklandı. Operasyon sırasında, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği ifade edildi. Güvenlik güçlerinin, ülkedeki terör tehdidini tamamen ortadan kaldırma kararlılığı vurgulandı.

Pakistan'daki Terör Sorunu

Pakistan'da, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları yoğunlaşmaktadır. Bu bölgelerde silahlı gruplar, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri sürerek, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenlemektedir.

İslamabad, Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlenen saldırıların Afganistan'da planlandığını belirtirken, Afgan hükümeti bu iddiaları reddetmektedir. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) sıkça gündeme gelmektedir; bu grup, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin kendi halkı tarafından yönetilmesini talep etmektedir.