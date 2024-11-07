Pakistan'da Terör Saldırıları: 4 Polis ve 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Pakistan'da İki Ayrı Terör Saldırısı

Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen iki ayrı terör saldırısında toplamda 4 polis ile 2 çocuk hayatını kaybederken, 5 polis de yaralandı.

Saldırının Detayları

Polis yetkililerinin açıklamalarına göre, geçtiğimiz gün Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında, yol kenarına yerleştirilen bir bomba patladı. Patlama sonucunda 4 polis yaşamını yitirirken, 5 polis yaralandı.

Sorumluluk Henüz Üstlenilmedi

Bu saldırının sorumluluğunu üstlenen bir grup henüz bulunamamış olsa da, Pakistan Talibanı'nın (TTP) son zamanlarda bölgedeki saldırılarını artırdığı gözlemleniyor. Ayrıca, TTP'nin Hayber Pahtunhva eyaletindeki Tirah vadisine düşen havan topu, yolda yürüyen iki çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu.

Son Durum ve Çatışmalar

Önceki günlerde, TTP militanlarıyla yaşanan çatışmalarda ise 1 polis ve 10 asker yaşamını yitirirken, 19 militanın öldüğü bildirildi. 25 Ekim itibarıyla, bu tür saldırılar özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşmış durumda.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Silahlı gruplar, özellikle Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia ederek, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivil hedeflere saldırılar düzenliyor. İslamabad yönetimi, TTP’nin Afganistan üzerinden saldırı organize ettiğini belirtirken, Afgan yönetimi bu iddiaları reddetmektedir.

Belucistan'daki Diğer Tehditler

Belucistan bölgesinde de Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları dikkat çekiyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgedeki halkın yönetimini talep ediyor. Belucistan, zengin kaynaklara sahip olmasına rağmen, çok fazla gelişmemiş bir bölge olarak öne çıkıyor.

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, geçtiğimiz yıl Belucistan'da en az 170 militan saldırısı düzenlendiğini ve bu saldırıların sonucunda 151 sivil ile 114 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.