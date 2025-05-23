Pakistan'daki Okul Servisi Saldırısında Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

Pakistan’da, Afganistan sınırına yakın Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde 21 Mayıs’ta düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 8’e yükseldi. Saldırıda yaralanan 2 öğrencinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte toplamda yaşamını yitirenlerin sayısı 6’sı öğrenci olmak üzere 8 oldu.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, saldırıya yönelik açıklamalarında, okul servisini hedef alan bu terör olayının arkasında Hindistan’ın bulunduğunu iddia etti. Tarar, “İstikrarlı Belucistan, istikrarlı Pakistan” diyerek, İslamabad’ın Belucistan’daki terörle mücadele kararlılığını vurguladı.

Bakan Tarar, ağır yaralı öğrencilerden birinin dün gece, diğerinin de bu sabah hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, Belucistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen intihar saldırısında toplamda 16 öğrencinin tedavi edildiği hastaneden alınan bilgiler doğrultusunda, yaralıların 8’inin durumunun kritik olduğunu ve bazı öğrencilerin entübe edildiğini ifade etti.

Saldırının, Belucistan eyaletinin Kuzdar ilçesi yakınlarında, bomba yüklü araç kullanılarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Belucistan eyaletinde 21 Mayıs'ta okul servisine düzenlenen intihar saldırısında yaralanan 2 öğrencinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8'e yükseldi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Belucistan'ın Ketta kentindeki saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Belucistan eyaletinde 21 Mayıs'ta okul servisine düzenlenen intihar saldırısında yaralanan 2 öğrencinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8'e yükseldi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Belucistan'ın Ketta kentindeki saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.