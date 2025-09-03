DOLAR
Pakistan Delegasyonu Küresel Sumud Filosu'na Katıldı: Gazze İçin Sumud Nusantara'ya Destek

Muştak Ahmet Han liderliğindeki Pakistan delegasyonu, Gazze'deki ablukanın kırılması talebiyle Malezya liderliğindeki Sumud Nusantara konvoyuna katıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:31
Pakistan Delegasyonu Küresel Sumud Filosu'na Katıldı

Delegasyon ve açıklama

Pakistan'ın Cemaat-i İslami partisi eski senatörü Muştak Ahmet Han liderliğindeki delegasyonun, Küresel Sumud Filosu'na katıldığı bildirildi.

ABD merkezli X şirketi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, delegasyonun Gazze'deki ablukanın kırılması ve insani koridorun açılması çağrısıyla Malezya liderliğindeki "Sumud Nusantara" konvoyuna dahil olduğu belirtildi. Yerel medyada da delegasyonun liderliğini Muştak Ahmet Han'ın üstlendiği ifade edildi.

Küresel Sumud Filosu: Amaç ve rota

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla, 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosu olarak tanımlanıyor.

Filoya bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, filoya katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Sumud'un anlamı

Sumud, Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına geliyor. Kavram, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan güçlü bir olguya dönüştü.

Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalma kararlılığını, kimlik ve kültürün canlı tutulmasını, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yollarıyla işgale direnmeyi ve alternatif kurumlar inşa etme çabasını tanımlıyor. Bu kavramı tasvir etmek için sıklıkla zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri kullanılıyor.

