Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü

Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar'dan Erdoğan'a Övgü

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini ve yöneticiliğini övgüyle karşıladı. Tarar, Erdoğan'ın özellikle Filistin konusundaki güçlü duruşunu vurgulayarak, Müslümanların küresel meselelerine olan duyarlılığına dikkat çekti.

Tanıtım Etkinliği ve Katılımcılar

Pakistan Enformasyon Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, TRT Urduca Müdürü Dr. Furkan Hamit’in “Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyasının Kaplanı” adlı kitabı tanıtıldı. Etkinliğe, çok sayıda üst düzey yetkili ve davetli katıldı.

Erdoğan'ın Rolü ve İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Tarar, öz konuşmasında Erdoğan’ı “halkın lideri ve etkili bir yönetici” olarak tanımladı. İki ülke arasındaki derin tarihi bağlara atıfta bulunan Tarar, Erdoğan'ın insani girişimlerinin kriz dönemlerinde önemli rol oynadığını belirtti.

Tarar, “Doğal afetlerden milli gurura yaşanan anlara kadar, insanlarımız yan yana duruyor, empati ve sevinçle birleşiyor.” ifadesini kullandı ve iki ülke halkları arasındaki duygusal bağı vurguladı.

Filistin'e Destek ve Durağanlık

Tarar, Erdoğan'ın Filistin meselesine olan desteğini takdir ederek, “Türkiye’nin Gazze konusundaki uluslararası platformlardaki sesi bizler için oldukça değerlidir.” dedi. Ayrıca, Pakistan'ın Filistin’e olan destek ve dualarını sürdüreceğini belirtti.

Kitap ve Erdoğan'ın Etkisi

Kitabın yazarı Hamit ise Erdoğan’ı “olağanüstü bir devlet adamı ve lider” olarak tanımlayarak, “Onun mücadelesi ve vizyonu, Müslüman ümmet için bir ilham kaynağıdır.” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin başarısının, ulusal sınırları aştığını ve onu Müslümanlar için yönlendirici bir güç haline getirdiğini vurguladı.

Hamit, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü manevi ve tarihi bağların altını çizerken, Erdoğan’ın Pakistan halkı ve yönetimi ile de derin bir ilişki kurduğunun altını çizdi.

Pakistan'da, TRT Urduca Müdürü Dr. Furkan Hamit'in "Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyasının Kaplanı" başlıklı kitabı için tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar (solda), konuşma yaptı.

Pakistan'da, TRT Urduca Müdürü Dr. Furkan Hamit'in "Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyasının Kaplanı" başlıklı kitabı için tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar (solda), konuşma yaptı.