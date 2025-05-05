Pakistan, Hindistan'ın Terörist İddialarını Çürütmek İçin Gazetecileri Keşmir'e Götürdü

Pakistan ordusu, Hindistan'ın Keşmir'deki "terörist yetiştirdiğine" dair iddialarını çürütmek amacıyla basın mensuplarını bölgeye götürdü. Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlediği saldırının ardından yükselen gerilimler üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tarar, Hindistan'ın 26 kilometre mesafedeki Bela Noor Şah bölgesinde "terör kampları" kurulduğuna dair iddialarını reddederek, o alanda okullar bulunduğunu ve günlük yaşamın devam ettiğini vurguladı. Gazetecilerin bölge halkıyla röportaj yapabileceklerini belirtti.

Pahalgam bölgesinde Hindistan ordusunun suçlamalarının ardından Tarar, ilgili suçlamalara karşılık olarak tarafsız ve şeffaf bir soruşturma yürütme çağrısında bulundu. Hindistan'ın "nedensiz ve delilsiz" bir şekilde Pakistan'ı suçladığını ifade eden Tarar, İslamabad yönetiminin gerilime karşılık verme kararlılığında olduğunu dile getirdi.

Gerilimin uzun süredir devam ettiğini, Hindistan'dan gelecek her saldırıya "kararlı yanıtlar" vereceklerini ifade eden Tarar, güvenlik güçlerinin son derece dikkatli olduğunu belirtti. Olası bir saldırıya ilişkin olarak, "Dikkatli olun, herhangi bir yanlış adım, tüm gücümüz ve kararlılığımızla karşılık bulacaktır" şeklinde konuştu.

Pahalgam'daki Terör Saldırısı Üzerine Gelişmeler

Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan’da meydana gelen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiğini" öne sürerek, diplomatik ilişkileri gerginleştirdi. Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya alarak Pakistanlı müsteşarların ülkeden ayrılmasını istemiş ve Pakistan vatandaşlarına vize hizmetlerini durdurmuştur.

Pakistan ise bu suçlamaları kesin bir dille reddederek, Hindistan'ın diplomatik personel sayısına sınırlamalar getirmiş ve "İndus Suları Anlaşması" dışındaki eylemleri savaş nedeni olarak değerlendireceğini belirtmiştir. Ayrıca, Hindistan ile ticari ilişkileri askıya alarak hava sahasını kapatmıştır.

Pakistan ordusu, Keşmir sınırında "terörist yetiştirdiğine" dair Hindistan tarafından ortaya atılan iddiaları çürütmek için basın mensuplarına bölgeyi gezdirdi.

Pakistan ordusu, Keşmir sınırında "terörist yetiştirdiğine" dair Hindistan tarafından ortaya atılan iddiaları çürütmek için basın mensuplarına bölgeyi gezdirdi.