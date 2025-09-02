DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,05 0,42%
ALTIN
4.607,05 -0,22%
BITCOIN
4.535.077,97 -1,33%

Pakistan'ın Bannu Bölgesinde Askeri Tesise Bombalı Araç Saldırısı

Bannu'da sınır birliğine bağlı askeri tesise bombalı araçla saldırı düzenlendi; patlamalar, silah sesleri ve operasyon sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:41
Pakistan'ın Bannu Bölgesinde Askeri Tesise Bombalı Araç Saldırısı

Pakistan'ın Bannu Bölgesinde Askeri Tesise Bombalı Araç Saldırısı

Patlamalar ve silah sesleriyle kaos; operasyon sürüyor

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde, sınır birliğine bağlı bir askeri tesise bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

AA muhabirine konuşan polis yetkilileri, saldırının ardından bölgede art arda büyük patlamalar meydana geldiğini ve silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

Yetkililer, saldırganların askeri tesise sızdığını, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına alarak operasyonu sürdürdüğünü belirtti.

Polis, şu ana kadar 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve bazı saldırganların etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Sınır birliklerine bağlı tesisin çevresi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı ve halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Görgü tanıkları, patlamanın ardından aracın parçalarının Kohat Yolu boyunca etrafa saçıldığını söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
2
Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
3
Muğla'da Belediye Başkanının Ailesine Yanıcı Madde Atan 2 Şüpheli Yakalandı
4
MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" Bülteniyle Şiddetle Mücadeleye Vurgu
5
Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun Kapatılmasını Memnuniyetle Karşıladı
6
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 8 zanlı adliyede
7
Alışveriş Bağımlılığı Artıyor: Uzmanlar 'Tedavi Şart' Diyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı