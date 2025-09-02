Pakistan'ın Bannu Bölgesinde Askeri Tesise Bombalı Araç Saldırısı

Patlamalar ve silah sesleriyle kaos; operasyon sürüyor

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde, sınır birliğine bağlı bir askeri tesise bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

AA muhabirine konuşan polis yetkilileri, saldırının ardından bölgede art arda büyük patlamalar meydana geldiğini ve silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

Yetkililer, saldırganların askeri tesise sızdığını, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına alarak operasyonu sürdürdüğünü belirtti.

Polis, şu ana kadar 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve bazı saldırganların etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Sınır birliklerine bağlı tesisin çevresi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı ve halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Görgü tanıkları, patlamanın ardından aracın parçalarının Kohat Yolu boyunca etrafa saçıldığını söyledi.