Pakistan, İsrail'in Lübnan'a Saldırılarını Kınıyor

Pakistan'dan Uluslararası Topluma Çağrı

Pakistan yönetimi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını "mümkün olan en güçlü şekilde" kınayarak, uluslararası toplumu acil adımlar atmaya davet etti.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarda yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği belirtilerek, bu eylemlerin Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi ve uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu vurgulandı. Saldırıların, hali hazırda istikrarsız olan bölgedeki barış ve güvenliği daha da tehdit eden bir tırmanış olduğu ifade edildi.

Lübnan’a Destek Mesajı

Pakistan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini belirtti ve bu ülkedeki halkla dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Açıklamada, "İsrail'i bölgedeki endişe verici maceracılığı ve saldırgan eylemleri nedeniyle sorumlu tutmak için uluslararası toplumu acil adımlar atmaya çağırıyoruz" denildi.

İsrail'in Salgıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere toplam 558 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 1835 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine doğru göç dalgaları yaşanırken, Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, güneydeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını bildirdi.

İsrail'de Olaylar

İsrail’in Hayfa bölgesindeki Rambam Hastanesi, Lübnan'dan fırlatılan roketler nedeniyle hastaneye getirilen 11 hafif yaralıdan bahsetti. Ayrıca, Nehariye kentinde 9 kişinin hafif yaralandığı ve Aşağı Celile bölgesindeki bir trafik kazasında da 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.