Pakistan Onbinleri Tahliye Etti: Hindistan'ın Baraj Açması Sel Riskini Tırmandırdı

Pakistan Onbinleri Tahliye Etti: Hindistan'ın Baraj Kapakları Sel Tehlikesi Yarattı

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), Hindistan'da muson yağışları nedeniyle dolan bazı barajların kapaklarının açılmasının ve Pencap eyaletindeki Sutlej Nehri seviyesinin yükselmesinin ardından doğudaki bölgelerde sel riski oluştuğunu bildirdi.

Yerel Tahliyeler ve Yetkililerin Uyarıları

Açıklamaya göre, Pencap’a bağlı Kasur bölgesinde 14 binden, Hindistan sınırına yakın Bahawalnagar kentinde ise 89 binden fazla kişi güvenli alanlara taşındı. Yetkililer, vatandaşlara nehir ve dere yataklarından uzak durmaları, acil durumlar haricinde bu bölgelerde yolculuk yapmamaları ve kurumların duyurularını takip etmeleri çağrısında bulundu.

Hava Durumu ve Bölgesel Etkiler

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yağışların süreceğini bildirirken yetkililer nehir seviyelerinin yükselmeye devam ettiği uyarısında bulundu. Bölgedeki yetkililer, olası sel baskınlarına karşı hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Musonların Yol Açtığı Hasar

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere neden oluyor. Pakistan genelinde 26 Haziran’dan bu yana meydana gelen sellerde 800’den fazla kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.