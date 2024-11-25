Pakistan ve Belarus, Gazze'deki Çatışmalara Barışçıl Çözüm Çağrısı Yaptı

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Belarus Dışişleri Bakanı Maxim Ryzhenkov, Gazze'deki duruma barışçıl bir çözüm sağlanması için çağrıda bulundu.

Pakistan medyasının bildirdiğine göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko liderliğindeki Belarus heyeti, üç günlük resmi ziyaret için Pakistan'ın başkenti İslamabad’a ulaştı. Belarus heyeti, İslamabad'daki Nur Khan Hava Üssü'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Heyette bulunan 68 iş insanının, Pakistanlı yetkililerle kapsamlı görüşmeler yapması ve çeşitli ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalaması bekleniyor. Ayrıca, enerji, adalet, ulaştırma ve haberleşme, doğal kaynaklar ve çevre koruma, ile acil durumlar bakanları ve askeri sanayi komitesi başkanının da heyette yer aldığı belirtildi.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Gelişimi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ile Ryzhenkov arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Orta Doğu başta olmak üzere küresel gelişmeler ve ziyaretin içeriği hakkında görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca, iki bakan, Gazze'deki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini ve insani krize yönelik koordineli bir yaklaşımın önemini vurguladı.

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun Başbakan Şerif ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğini ve ikili işbirliği alanlarına yönelik görüş alışverişinde bulunacağını belirtmişti. Ziyaret sırasında bir dizi anlaşma ve mutabakat zabıtı imzalanmasının da planlandığı kaydedildi.

Belarus Heyetinin Ziyareti Sırasında Protestolar Gündemde

Belarus heyetinin ziyareti sırasında Pakistan'da, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması talep eden ülke çapındaki protestolar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçisi binlerce göstericinin başkent İslamabad'a doğru yürüyüş yapmasıyla polis arasında çatışmalar yaşandı ve çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Eski başbakan Han, 2022'de Pakistan Meclisi’nin güvenoyu vermemesi sonucu görevinden uzaklaştırılmış, çeşitli davalardan ötürü de 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.