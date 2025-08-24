DOLAR
Pakistan ve Hindistan'da Sel Uyarısı: Muson Yağışları 24-27 Ağustos İçin Alarm Verdi

Pakistan ve Hindistan'da şiddetli muson yağmurları nedeniyle çok sayıda bölge için sel uyarısı yapıldı, tahliyeler ve acil durum operasyonları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 11:51
Şiddetli muson yağışları bölgeyi tehdit ediyor

Pakistan ve Hindistan'da etkisini sürdüren yoğun muson yağışları nedeniyle iki ülkede birçok bölge için sel uyarısı verildi. Yetkililer, olası sel ve heyelan riskine karşı acil önlemler alıyor.

Pakistan'da durum

Dawn gazetesinin aktardığına göre, Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) yeni ve şiddetli muson yağmurlarının 24-27 Ağustos tarihlerinde etkili olmasının beklendiğini bildirerek, birçok ilçede tahliye ve acil durum operasyonlarının başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, şiddetli yağışların neden olduğu selden etkilenen bölgelerde 19 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Şiddetli yağışlar sonucu Sutlej Nehri ile Pencap eyaletinin Kasur bölgesindeki Ganda Singh Wala Barajındaki su seviyesinin yükseldiği; bu nedenle bölgedeki birçok kentte kırmızı alarm verildiği bildirildi.

Hindistan'da uyarılar

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) orta ve şiddetli yağışların 27 Ağustosa kadar sürmesinin beklendiğini, bunun ani sel ve heyelanlara yol açabileceğini belirtti.

Açıklamada, şiddetli yağışların etkisini sürdürdüğü Cammu Keşmir bölgesindeki tüm ilçeler için turuncu alarm verildiği kaydedildi.

Eyaletin Başbakanlık Ofisi, devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda yerleşim bölgesinde su baskınları yaşandığını ve nehirlerdeki su seviyelerinin tehlikeli boyutlara yükseldiğini belirterek halka dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bölgesel etkiler ve can kaybı

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, özellikle Hindistan'da her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde hazirandan bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı 788'e yükseldi.

