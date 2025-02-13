Pakistan ve Türkiye Arasındaki Eşsiz Dostluk Vurgulandı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Önemli Açıklamalar

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Pakistan öyle iki ülke ki, aralarında eşi benzeri görülmeyen bir ilişki vardır," ifadelerini kullandı.

Güçlü Tarihi Dostluk

Başbakan Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin, Pakistan'ın bağımsızlığından önce yüzyıllara dayandığını belirtti. "Bu ikili ilişki sadece bağımsızlık sonrası tesis edilmedi, aynı zamanda köklü bir dostluk ve kardeşlik ilişkisine dayanmaktadır" dedi.

Her Zaman Yan Yana

Şerif, Türkiye'nin her zorlukta yanında olduğunu vurgulayarak, "Depremlerde, sellerde, doğal afetlerde her zaman Türkiye'yi yanımızda bulduk," şeklinde konuştu. Pakistan'ın Pencab eyaletinde 2010'da yaşanan sel felakatinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yapılan destek ziyaretini hatırlattı.

Erdoğan'ın Liderlik Vizyonu

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini överek, "Türkiye, dünya çapında en hızlı büyüyen ülkelerin başında gelmektedir. Siz, her durumda Müslüman halkların haklarını savunmaya devam ettiniz," dedi.

Teröre Karşı Ortak Mücadele

Pakistan'ın terörizmle mücadelesine desteğini dile getiren Şerif, "Pakistan ve Türkiye'nin ortak düşmanı olan terörizme karşı verdiğimiz mücadelede, her zaman sizin desteklerinizi yanımızda hissettik," açıklamasında bulundu.

Gelecek İçin Umut Veren İşbirlikleri

Son olarak, ticaret, yatırım ve savunma işbirliği konularında imzalanan mutabakatlara dikkat çeken Şerif, "Özel ekonomik bölgenin kurulması, Türk ve Pakistan iş dünyası için önemli fırsatlar sunacaktır," dedi. Bu işbirliklerinin güçlenmesini beklediklerini sözlerine ekledi.