DOLAR
36,11 0,04%
EURO
37,72 -0,48%
ALTIN
3.385,9 -0,59%
BITCOIN
3.473.570,56 0,88%

Pakistan ve Türkiye Arasındaki Eşsiz Dostluk Vurgulandı

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'yi ziyaretinde iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi ve işbirliğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:31
Pakistan ve Türkiye Arasındaki Eşsiz Dostluk Vurgulandı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Önemli Açıklamalar

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Pakistan öyle iki ülke ki, aralarında eşi benzeri görülmeyen bir ilişki vardır," ifadelerini kullandı.

Güçlü Tarihi Dostluk

Başbakan Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin, Pakistan'ın bağımsızlığından önce yüzyıllara dayandığını belirtti. "Bu ikili ilişki sadece bağımsızlık sonrası tesis edilmedi, aynı zamanda köklü bir dostluk ve kardeşlik ilişkisine dayanmaktadır" dedi.

Her Zaman Yan Yana

Şerif, Türkiye'nin her zorlukta yanında olduğunu vurgulayarak, "Depremlerde, sellerde, doğal afetlerde her zaman Türkiye'yi yanımızda bulduk," şeklinde konuştu. Pakistan'ın Pencab eyaletinde 2010'da yaşanan sel felakatinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yapılan destek ziyaretini hatırlattı.

Erdoğan'ın Liderlik Vizyonu

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini överek, "Türkiye, dünya çapında en hızlı büyüyen ülkelerin başında gelmektedir. Siz, her durumda Müslüman halkların haklarını savunmaya devam ettiniz," dedi.

Teröre Karşı Ortak Mücadele

Pakistan'ın terörizmle mücadelesine desteğini dile getiren Şerif, "Pakistan ve Türkiye'nin ortak düşmanı olan terörizme karşı verdiğimiz mücadelede, her zaman sizin desteklerinizi yanımızda hissettik," açıklamasında bulundu.

Gelecek İçin Umut Veren İşbirlikleri

Son olarak, ticaret, yatırım ve savunma işbirliği konularında imzalanan mutabakatlara dikkat çeken Şerif, "Özel ekonomik bölgenin kurulması, Türk ve Pakistan iş dünyası için önemli fırsatlar sunacaktır," dedi. Bu işbirliklerinin güçlenmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elon Musk'tan Reuters'a Milyonlarca Dolarlık Ödeme İddiası
2
Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
3
Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Amasya Valiliği'nden Hemşire ölümüne ilişkin inceleme
5
Kayseri'de Türk Telekom ve Polis Ekiplerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi
6
Avustralya, Çin'e Askeri Uçak Olayıyla İlgili Endişelerini İletti
7
Beyoğlu'nda İstinat Duvarı Çöktü, Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak