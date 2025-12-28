DOLAR
Pakize Nursaçan Vefat Etti: Necmettin Nursaçan Cenaze Namazını Kıldırdı

Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın eşi Pakize Nursaçan 86 yaşında vefat etti; cenaze namazını eşi Necmettin Nursaçan kıldırdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:20
Pakize Nursaçan Vefat Etti: Necmettin Nursaçan Cenaze Namazını Kıldırdı

Pakize Nursaçan Vefat Etti

Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın eşi, Kayseri OSB eski Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın annesi Pakize Nursaçan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze Namazı ve Veda

Pakize Nursaçan'ın cenaze namazı, ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılındı. Cenaze namazını eşi Necmettin Nursaçan kıldırdı; törende duygusal anlar yaşandı.

Necmettin Nursaçan'ın törende söylediği sözler şöyle oldu: "Ebediyete uğurladığımız kişilerden biri, benim 67 yıllık hayat arkadaşımdır. Saliha bir hanımdı. Devletimiz beni yurt içinde, yurt dışında görevlendirdi, bir Ramazan evimde kalmamışımdır. Bu kadın; benim çocuklarımın anası oldu, babası oldu. Ben hakkımı helal ediyorum, siz de hakkınızı helal eder misiniz?"

Cenaze namazının ardından Pakize Nursaçan'ın cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.

Törene Katılanlar

Cenaze törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Tahir Nursaçan, Nursaçan ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

