Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

BM yaptırımlarına karşı "karşı önlemler" sinyali

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesi halinde petrol ihracatında kısıtlamalar oluşacağını ve bunları "karşı önlemler" alarak aşacaklarını açıkladı.

Paknejad, devlet televizyonuna yaptığı değerlendirmede, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarını oluşturan E3 (İngiltere, Fransa, Almanya)'nın İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden devreye sokabilecek snapback mekanizmasını işletme sürecini başlatmasını ele aldı.

Paknejad, "Yıllardır petrol ihracatında kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Snapback de bir miktar yeni karşı önlemler gerektiren koşullar oluşturabilir ancak bu kısıtlamalar karşısında elimiz bağlı değil. Tüm çabamızla bunları aşacağız." dedi.

Bakan, ülkenin petrol üretiminin 1 yılda ortalama günlük 127 bin varil arttığını ve Yedinci Kalkınma Planı doğrultusunda hedeflerinin günlük 4 milyon 580 bin varil olduğunu belirtti. Mevcut günlük üretim rakamları hakkında bilgi vermekten kaçındı.

2018'de ABD'nin tek taraflı çekilmesinin ardından uygulaması askıya alınan nükleer anlaşmadaki "snapback" mekanizmasını, Avrupalı tarafların dün işletme kararı aldığı bildirildi.