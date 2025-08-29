DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,13 0,02%
ALTIN
4.563,38 -1,24%
BITCOIN
4.452.186,97 3,31%

Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, BM'nin snapback adımı halinde petrol ihracatındaki kısıtlamaları "karşı önlemler"le aşacaklarını ve üretim hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:13
Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

BM yaptırımlarına karşı "karşı önlemler" sinyali

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesi halinde petrol ihracatında kısıtlamalar oluşacağını ve bunları "karşı önlemler" alarak aşacaklarını açıkladı.

Paknejad, devlet televizyonuna yaptığı değerlendirmede, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarını oluşturan E3 (İngiltere, Fransa, Almanya)'nın İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden devreye sokabilecek snapback mekanizmasını işletme sürecini başlatmasını ele aldı.

Paknejad, "Yıllardır petrol ihracatında kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Snapback de bir miktar yeni karşı önlemler gerektiren koşullar oluşturabilir ancak bu kısıtlamalar karşısında elimiz bağlı değil. Tüm çabamızla bunları aşacağız." dedi.

Bakan, ülkenin petrol üretiminin 1 yılda ortalama günlük 127 bin varil arttığını ve Yedinci Kalkınma Planı doğrultusunda hedeflerinin günlük 4 milyon 580 bin varil olduğunu belirtti. Mevcut günlük üretim rakamları hakkında bilgi vermekten kaçındı.

2018'de ABD'nin tek taraflı çekilmesinin ardından uygulaması askıya alınan nükleer anlaşmadaki "snapback" mekanizmasını, Avrupalı tarafların dün işletme kararı aldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum’da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
3
MKE'nin 'Drone Kubbesi' EBU Yaklaşmasıyla Çok Alçak İrtifada Katmanlı Savunma
4
Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı
5
Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
6
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
7
Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı